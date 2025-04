Los padres de la guardería de Torrejón planean una denuncia conjunta: «Raquel maltrató a otros niños»

Las familias que tenían a sus hijos en la escuela infantil El cascanueces, en Torrejón de Ardoz, se plantean interponer una querella colectiva contra el centro, después de descubrir, según su relato, que la cuidadora Raquel C. no solo maltrató presuntamente a una niña de 18 meses, sino que «lo habría hecho con más menores».

Así lo explica a ABC Nancy, la madre de otra afectada, de la misma edad. Fuentes policiales indican que, aunque es cierto que estos últimos días han acudido a la comisaría más padres, al cierre de esta edición solo había dos denuncias formales presentadas. Pero, según esta mujer, la becaria que grabó el episodio de agresión física y moral contra la pequeña y que se ha viralizado ha narrado a los padres que «al menos maltrataron a tres o cuatro niños más». De ahí que esté estudiando con su abogada esta acción conjunta. Son 40 familias las que llevaban allí a sus vástagos.

La escuela infantil, de carácter privado, se encuentra cerrada desde que la semana pasada la Policía Nacional detuviera a Raquel, a otra educadora y a dos de las responsables del negocio, entre ellas su directora. «No han querido hablar más con nosotras», asegura Nancy, que anuncia que hoy tiene previsto ir de nuevo a comisaría. Afirma que su hija lleva «extraña» desde inicios de curso, en septiembre, y que ya advirtió a la dueña de la guardería y a la propia Raquel de que algo le pasaba en el centro. Negaron la mayor. Argumentaron que estaba en un periodo de adaptación y la monitora incluso llegó a decirle que la niña le escupía la comida y le ensuciaba la ropa. La menor tiene ahora 18 meses.

Noticia Relacionada Una educadora en prácticas grabó y destapó el caso de presunto maltrato en una guardería de Torrejón Carlos Hidalgo

Lo cierto es que, en el vídeo grabado de manera oculta por la monitora en prácticas (que llevaba apenas tres días en El cascanueces trabajando cuando se escandalizó del maltrato a los niños) no deja lugar a dudas: en él se observa cómo Raquel C. recrimina a la hija de Leidy, la primera denunciante: «¡Que no me escupas la comida!», le dice a la niña, de 18 meses, mientras la zarandea agarrándola por el borde del babero. Luego, la coge por la barbilla y le tira hacia arriba, entre los llantos y quejas de la menor: «¡Traga, traga! ¡Que tragues la comida!». Acto seguido, con el plato en una mano, agarra a la víctima y le da la vuelva, para asirla por detrás y dejarla sin capacidad de movimiento, entre más gritos. Hasta que la agarra por el cuello, chillando «¡Me tienes harta, harta... ¡Harta con la comida! ¡Como vomites, la cagas, porque te pongo otro plato!».

Las cuatro arrestadas quedaron en libertad con órdenes de alejamiento de las niñas, a la espera de que siga la instrucción judicial. El Ayuntamiento de Torrejón ha ofrecido a todos los afectados plazas en otras escuelas infantiles del municipio.