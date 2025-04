Presunto maltrato en la guardería de Torrejón: las madres se quejaban desde hace meses de la educadora

Una educadora en prácticas, que apenas llevaba cuatro días trabajando en el jardín de infancia, ha conseguido lo que no lograron las madres de las niñas presuntamente maltratadas desde hace meses en Torrejón de Ardoz: que el caso estallara, mediante un vídeo grabado de manera oculta por la becaria, para mostrar las malas maneras de las profesoras de El Cascanueces, en la calle del Río Pelayo, 1. Ayer había cuatro empleadas detenidas por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría local. Entre ellas están la monitora grabada y la directora de la escuela infantil privada. La primera ya ha sido despedida.

Nancy, una de las progenitoras denunciantes, explica a ABC que «desde el principio de curso», cuando inscribió a su pequeña en la guardería, notó extraña la actitud de la menor, de apenas año y medio en la actualidad: «Hablé con Raquel C., la educadora que aparece en el vídeo, y me reprochó que mi hija le escupía la comida y que le manchaba la ropa». Algo, explica, que es lógico cuando alguien tan pequeño no quiere ingerir algo.

Las familias de los 22 niños que acuden a ese grupo de El cascanueces se enteraron este jueves de que sus quejas no eran baladíes; pero lo hicieron de la peor manera. La monitora en prácticas, que estaba allí desde el lunes pasado, empezó a percibir demasiada hostilidad de sus compañeras hacia los menores. Y decidió grabar el momento en que alimentaban a los pequeños. Su idea inicial era que ese día no fuera el último de cámara oculta y seguir recabando imágenes en jornadas posteriores para apuntalar la acusación, pero al final el vídeo llegó a las madres.

En él se observa cómo Raquel C. recimina a la hija de Leidy, la primera denunciante: «¡Que no me escupas la comida!», le dice a la niña, de 18 meses, mientras la zarandea agarrándola por el borde del babero. Luego, la coge por la barbilla y le tira hacia arriba, entre los llantos y quejas de la menor: «¡Traga, traga! ¡Que tragues la comida!». Acto seguido, con el plato en una mano, agarra a la víctima y le da la vuelva, para asirla por detrás y dejarla sin capacidad de movimiento, entre más gritos. Hasta que la agarra por el cuello, chillando «¡Me tienes harta, harta... ¡Harta con la comida! ¡Como vomites, la cagas, porque te pongo otro plato!».

Es un minuto de sufrimiento en el que se aprecia a la perfección a otra empleada, probablemente la cocinera, presenciando toda la escena sin inmutarse, mientras adecenta lo que parece la cocina de la guardería.

El jueves, Leidy nada más enterarse de lo sucedido y de ver con espanto el vídeo del maltrato a su hija, puso los hechos en conocimiento de la comisaría de Policía Nacional. A las ocho de la tarde de ese día, los agentes detuvieron a Raquel C., por un presunto delito contra la integridad moral de la pequeña. Ayer por la mañana, hubo tres arrestos más. Tras pasar por el juzgado, las cuatro han quedado libres, investigadas por los presuntos delitos de trato degradante, un maltrato de obra y, subsidiariamente, maltrato habitual.

Nancy explica a este diario: «Estamos todos muy consternados, pero se está haciendo justicia, al haberlas arrestado. Tengo a mi niña ahí desde agosto o septiembre y la notaba extraña desde que empezó. Tiene miedo, como más niños. Me empecé a quejar a Raquel, pero me decían en la guardería que eran problemas de adaptación». Cuando vio que la cosa no mejoraba, esta madre habló directamente con la educadora que aparece en el vídeo ahora filtrado: «Me dijo que mi niña le escupía la comida y le manchaba la ropa».

Ahora, tras su detención, intenta dar pena: «Tengo que pagar una hipoteca y tengo dos hijos; se ha malinterpretado el vídeo, me cuesta mucho conseguir que coman», dice Nancy que ha sido su respuesta. Una de las cuestiones que está por ver es si además de estas dos niñas hay más víctimas.