Paco Segovia, de carbonero a constructor

gatos que fueron tigres

A los setenta y siete años de edad, había logrado lo que muchos desean al llegar a Madrid: triunfar

Francisco, don Paco, de la Vega

El barrio de Embajadores, en los años 20
Alfonso J. Ussía

Las Navas del Marqués es un pueblo de la provincia de Ávila que vio nacer, en 1877, a un tipo sobre el que se construye la leyenda de «hicieron Madrid». No es para menos si tenemos en cuenta que el bueno de Paco Segovia ... levantó más de quinientas viviendas en la ciudad que le acogió como carbonero a finales del siglo XIX. Su padre, alguacil del ayuntamiento abulense, fue un héroe de las trifulcas carlistas, obteniendo la friolera de nueve Cruces de Guerra. Y en ese pasado glorioso, el niño Paco se empapó de la épica y la gloria que caminan entre el honor y el deber desde bien temprano.

