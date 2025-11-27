Suscribete a
ABC Premium

Francisco, don Paco, de la Vega

gatos que fueron tigres

Fue un visionario que entendió que no hacía falta cruzar el océano para salir adelante

Manolo Summers, genio con sonrisa

El antiguo Bar Flor, en la Puerta del Sol
El antiguo Bar Flor, en la Puerta del Sol B. N. E.
Alfonso J. Ussía

Alfonso J. Ussía

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Madrid se ha hecho así gracias a tipos como Francisco de la Vega: pastor, tejero, dueño del Bar Flor y poeta. Nació en Asturias, en 1893, en el pueblo de La Robellada de Onís. Desde niño le llamaron Paco, y aún quedaría tiempo para que ... un 'don' se pusiera delante. En esos primeros años, Paco aprendió a leer y escribir en la escuela del pueblo por empeño de su abuela, sin desatender un rebaño de treinta ovejas del que se ocupaba. Su abuelo Pérez, apodado 'Perón', se fue demasiado pronto y, con él y sus deudas, se evaporó también la casa familiar de sus primaveras. Por este motivo, con once años, el bueno de Paco comenzó a trabajar en la tejera de Ablaña, cercana a Mieres, donde entró de aprendiz en 1904.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app