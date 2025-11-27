Francisco, don Paco, de la Vega

Madrid se ha hecho así gracias a tipos como Francisco de la Vega: pastor, tejero, dueño del Bar Flor y poeta. Nació en Asturias, en 1893, en el pueblo de La Robellada de Onís. Desde niño le llamaron Paco, y aún quedaría tiempo para que ... un 'don' se pusiera delante. En esos primeros años, Paco aprendió a leer y escribir en la escuela del pueblo por empeño de su abuela, sin desatender un rebaño de treinta ovejas del que se ocupaba. Su abuelo Pérez, apodado 'Perón', se fue demasiado pronto y, con él y sus deudas, se evaporó también la casa familiar de sus primaveras. Por este motivo, con once años, el bueno de Paco comenzó a trabajar en la tejera de Ablaña, cercana a Mieres, donde entró de aprendiz en 1904.

Una tarde, la chimenea de la fábrica, de treinta metros de altura, soltó algunos de sus ladrillos, con tan mala suerte que Paco perdió uno de sus dientes para siempre. El golpe se convirtió en promesa e incrustó el diente en uno de los ladrillos que coronarían esa misma chimenea, la que le vio jurar la hazaña que conseguiría con esfuerzo, maleta y dedicación. De este modo, Paco de la Vega emprendió el viaje hasta Madrid: uno que costaba cincuenta pesetas frente a las quinientas que suponía embarcarse a las Américas. Para él, Madrid serían sus Indias.

El 27 de septiembre de 1907, con catorce años de edad, Paco llegó a la ciudad y consiguió trabajo como 'chico' en la taberna que don José Asprón tenía en la calle Amor de Dios, esquina a Moratín. Don Juan de la Cierva, entonces ministro de Gobernación, acababa de aprobar un decreto en el que establecía el descanso obligatorio dominical, por lo que el niño Paco se topó de golpe con un día de vacaciones que no esperaba. El dependiente mayor de la taberna invitó por diez pesetas a sus compañeros y adquirió un palco en el teatro Eslava. En ese momento, Paco entendió que Madrid era un escenario: un lugar en el que las emociones se jugaban en forma de prosa y en el que las tablas no eran madera, sino el lugar donde todos contemplaban asombrados el arte de la escena.

Constancia, trabajo y honradez hicieron que el niño Paco ahorrara la mitad de su jornal y así, catorce años más tarde, la hucha de su esperanza le permitió arrendar la taberna de Asprón, hasta reunir diez mil pesetas con las que jugarse el futuro. Lo primero que hizo antes de hacer historia en Madrid fue viajar a su tierra natal y comprar unas tierras que dejó a su abuela Amalia. Allí le financió la construcción de una casa y, con el deber cumplido, regresó a la ciudad que le permitió prosperar para escribir algunas de las mejores páginas de nuestra gata historia. Buscó algunos socios y comenzó su época dorada de hostelero, adquiriendo primero el bar Ideal, en la calle San Bernardo, y después el Nipón, en la calle Carretas. Con los beneficios y la venta de estos, don Paco de la Vega consiguió quedarse por 300.000 pesetas con el Bar Flor, en plena Puerta del Sol.

Gracias a los beneficios que obtenía, financió la construcción del Cinema Europa, el segundo más grande por aforo de toda España, y volvió a reinvertir lo ganado comprando un solar en la calle Toledo. Allí levantó un edificio y abrió otro bar, el Onís, en los bajos de su propiedad.

El Bar Flor fue punto de encuentro cultural e intelectual. Allí se discutía, se opinaba, se comentaba y se recitaba poesía. Tras la Guerra Civil y durante la dictadura franquista, se convirtió en un espacio donde se comentaban libros prohibidos o se debatía en voz baja, temiendo a militares y represalias por parte del aparato opresor. Detrás de todo esto, don Paco: un empresario, un tejedor, un poeta, un visionario que entendió muy bien que no hacía falta cruzar los océanos para salir adelante. Que solo eran necesarios el trabajo, la honradez y el esfuerzo. Murió en esta ciudad que sirvió de escenario para todo su talento, el 15 de junio de 1957. España perdía un talento. Madrid despedía a una institución. En esta ciudad que hizo a don Paco de la Vega, siempre quedará su memoria: la de un gigante que fue aquel niño de Mieres y que 'se hizo las Américas' sin salir de la Puerta del Sol.