Manolo Summers, genio con sonrisa

Hoy, cuando la gravedad parece una obligación nacional, su recuerdo es un salvavidas

Manolo Summers, en una imagen de 1984
Alfonso J. Ussía

Madrid

Manolo Summers fue ese tipo de persona que si no existiera habría que inventarla. Pero ni con esas nos hubiéramos acercado al genio que fue. Era un creador que parecía caminar siempre con un pie en el cine y el otro en el chiste. ... Un equilibrista del humor que nunca pidió permiso para existir y que, quizá por eso, dejó una marca que sigue oliendo a libertad, a verano y a risa que se escapa cuando no toca. Fue un director enorme, con más de cincuenta películas a sus espaldas; también guionista, productor, dibujante, humorista, amante del boxeo... Ganó la Concha de Plata al mejor director en1963 en el Festival de San Sebastián con su ópera prima, Del rosa al amarillo, pero sobre todo fue un agitador amable, un señor que veía la realidad desordenada y tenía la cortesía de devolverla aún más revuelta, pero mucho más divertida.

