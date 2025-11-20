Manolo Summers, genio con sonrisa

Manolo Summers fue ese tipo de persona que si no existiera habría que inventarla. Pero ni con esas nos hubiéramos acercado al genio que fue. Era un creador que parecía caminar siempre con un pie en el cine y el otro en el chiste. ... Un equilibrista del humor que nunca pidió permiso para existir y que, quizá por eso, dejó una marca que sigue oliendo a libertad, a verano y a risa que se escapa cuando no toca. Fue un director enorme, con más de cincuenta películas a sus espaldas; también guionista, productor, dibujante, humorista, amante del boxeo... Ganó la Concha de Plata al mejor director en1963 en el Festival de San Sebastián con su ópera prima, Del rosa al amarillo, pero sobre todo fue un agitador amable, un señor que veía la realidad desordenada y tenía la cortesía de devolverla aún más revuelta, pero mucho más divertida.

Empezó en esto de los focos como quien abre la puerta de un cuarto ajeno y se sienta en el sofá sin formalidades, pero con un talento que sería inclasificable. Demostró que la comedia también puede ser delicada, que los enamorados —pequeños, torpes, mortales— merecen ser contados sin solemnidad, pero con respeto. Porque Summers filmaba con ternura y descaro, un doble salto mortal reservado para quienes no temen parecer ingenuos. Y él no temía nada, mucho menos eso.

Luego decidió que España necesitaba verse en traje de baño, aunque no estuviese preparada. Sus películas playeras eran como una postal donde nadie salía favorecido, pero todos salían reales: señorones con barriga orgullosa, chicas que descubrían el bikini como si fuese un superpoder, suecas que parecían importadas de otro planeta y españolitos que, por primera vez en siglos, no sabían dónde esconder la timidez. Summers puso una cámara en la arena y retrató un país. Y ahí, en ese caos de crema solar, miradas torpes y alegría tímida, encontró una España mucho más real de lo que realmente fue.

Su humor era limpio, insolente y profundamente humano. No pretendía ser moderno ni trascendente. Simplemente veía la vida como un escenario donde la risa era la única forma decente de enfrentarse a la existencia. Mientras otros levantaban cejas y teorías, Summers levantaba chistes, viñetas, películas. Tenía la curiosa habilidad de parecer despreocupado y, sin embargo, acertar siempre en el punto exacto donde la comedia se mezclaba con la verdad.

Una de sus muchas genialidades fue en un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela. Manolo había sido invitado, y tuvo la cortesía y la brillantez de llevarse de acompañante a José Luis Coll, ese pequeño que con Tip fue grande pero que tenía demasiadas contradicciones para ser buena persona. En la garita de seguridad de Zarzuela, la Guardia Civil preguntó quién era su acompañante. Manolo, con ese acento andaluz que no abandonó jamás, respondió a los guardias: mi zeñora. Y por supuesto, les dejaron pasar con una sonrisa que levantaba la barrera.

La censura

Cuando se cansaba del cine, dibujaba. Cuando se cansaba de dibujar, hacía humor gráfico. Y cuando se cansaba del humor gráfico, volvía al cine. Era un creativo en fuga constante, como si temiera quedarse quieto y perder el pulso que lo mantenía vivo. Sus detractores decían que era ligero, frívolo, un bromista empedernido. Pero lo que nunca entendieron es que su ligereza era resistencia y su frivolidad, una forma de sinceridad. Le censuraban tanto que llegó a darle un papel al censor en uno de sus largos. También fue capaz de meter un león en los cuartos de baño del Retiro en «To er mundo é güeno». Pudo acabar en tragedia.

Murió demasiado pronto, como todos los que logran que la vida parezca menos seria. Dejó películas, dibujos y anécdotas que aún conservan ese brillo de travesura limpia, de humor que no hiere, de mirada que observa sin juzgar. Manolo Summers fue, en esencia, un canalla elegante, alguien que desarmaba solemnidades con una mueca de sonrisa en la cara. Hoy, cuando la gravedad parece una obligación nacional, su recuerdo funciona como un salvavidas: una invitación a reír, a mirar sin miedo y a entender que, a veces, la verdad solo aparece cuando alguien se atreve a contarla con humor. Fue amigo de mi padre casi tanto como yo lo soy de su hijo, David. Y pruebas hay de ello en la hemeroteca de esta Casa allá por 1987.

Manolo Summers fue ese milagro discreto que te dejaba una sonrisa sin avisar, para que la encontraras justo cuando la vida empezara a ponerse seria. Un genio, un gato que fue tigre, para volverse inmortal.