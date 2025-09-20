Suscribete a
Un oasis cotidiano donde frenar el alzhéimer precoz

El centro de día municipal Doctor Salgado Alba es pionero en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas a una edad temprana, entre 30 y 65 años

En este centro de día realizan actividades de logopedia, fisioterapia... José Ramón Ladra
Madrid

María (nombre ficticio) afirma que es feliz. Dentro de que sabe lo que tiene, reconoce. Ese diagnóstico (placas de amiloides, un factor clave en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer), llegó hace más de dos años, cuando fue al médico porque olvidos ... y despistes eran cada vez más frecuentes. Entonces, tuvo que dejar de trabajar y su mundo cambió de arriba a abajo, hasta que recaló en el centro municipal Doctor Salgado Alba, un centro de día municipal pionero en el tratamiento de estas patologías a edades tempranas, entre los 30 y los 65 años. «A mí me costó dar el paso, porque es un cambio difícil, pero este lugar me ha salvado, porque me ayuda a seguir con una actividad diaria: tengo unos horarios, rutinas y como aquí, que no me va nada mal porque a mí no me gusta cocinar, la verdad...», bromea esta madrileña durante una pausa en una partida de Scrabble. Pasar tiempo con otros pacientes también ayuda a evitar sentirse un bicho raro. «Claro, la relación humana es básica, ves que hay gente como tú y tienes conversaciones que podrías tener fuera», admite.

