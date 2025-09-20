Un oasis cotidiano donde frenar el alzhéimer precoz

María (nombre ficticio) afirma que es feliz. Dentro de que sabe lo que tiene, reconoce. Ese diagnóstico (placas de amiloides, un factor clave en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer), llegó hace más de dos años, cuando fue al médico porque olvidos ... y despistes eran cada vez más frecuentes. Entonces, tuvo que dejar de trabajar y su mundo cambió de arriba a abajo, hasta que recaló en el centro municipal Doctor Salgado Alba, un centro de día municipal pionero en el tratamiento de estas patologías a edades tempranas, entre los 30 y los 65 años. «A mí me costó dar el paso, porque es un cambio difícil, pero este lugar me ha salvado, porque me ayuda a seguir con una actividad diaria: tengo unos horarios, rutinas y como aquí, que no me va nada mal porque a mí no me gusta cocinar, la verdad...», bromea esta madrileña durante una pausa en una partida de Scrabble. Pasar tiempo con otros pacientes también ayuda a evitar sentirse un bicho raro. «Claro, la relación humana es básica, ves que hay gente como tú y tienes conversaciones que podrías tener fuera», admite.

Hasta 56 usuarios se han beneficiado este año de este recurso municipal, referente en toda España, que ofrece atención de tipo social, sanitaria, preventiva y rehabilitadora. «Los usuarios vienen, se tratan y marchan a casa. Intentamos incluirnos en sus rutinas y que continúen con su vida con las adaptaciones que precisen. Todas las actividades que realizamos buscan que los pacientes tengan una mejor calidad de vida o al menos que mantengan la que ya tienen», explica Mónica Sánchez, directora del centro. «Aquí trabajamos con un equipo multidisciplinar, y todas las áreas son importantes: logopedas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y psicólogos para todo lo que tiene que ver con estimulación cognitiva pero también con la gestión emocional, porque ellos son conscientes del problema que tienen y es difícil adaptarse a esta nueva situación».

También prestan especial atención a las familias, porque en la mayoría de casos se produce un cambio de roles (hijos o maridos que pasan, por ejemplo, a ser cuidadores) e incluso un trastorno económico, porque muchos pacientes están en edad laboral y hay que gestionar además bajas, incapacidades...

Fernando, marido de Elisa, es uno de esos cuidadores a los que este centro «aporta vida». «Mi mujer tiene 58 años y padece alzhéimer. Y cuando llega el diagnóstico, la vida te cambia radicalmente de la noche a la mañana: cambias de hábitos, de amigos, de forma de trabajar y pensar... Es una enfermedad que afecta al enfermo y a toda su familia», apunta este madrileño, que ahora recuerda con cierta culpabilidad las broncas que tenía con su esposa por sus despistes, cada vez mayores. «Al principio piensas que la enfermedad se ralentizará, pero lamentablemente todo evoluciona y es mejor no pensar en el futuro, sino en el día a día. Los médicos tienen sus herramientas para valorar la evolución de la enfermedad, pero para mí esa mejora es que salga de casa con ganas de maquillarse, por ejemplo. Y este centro consigue que tenga ilusión y ganas de vivir», destaca.

Más recursos

El Doctor Salgado Alba, que ayer visitó la vicealcaldesa de la ciudad, Inma Sanz, acompañada por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y por el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, lleva en funcionamiento casi 20 años. La media de edad de los usuarios actuales es de 61 años (55% mujeres y 45% hombres), aunque hay alguno incluso de 47 años. «En todo este tiempo hemos notado un cambio en el diagnóstico precoz, la especificidad para las pruebas de detección... Nos llega cada vez más gente y más joven, pero yo lo achaco a esa mejora en la detección de la enfermedad neurodegenerativa. El primer síntoma no siempre es la memoria, pueden ser cambios en la personalidad, problemas de atención, dificultad de concentración», enumera Sánchez. «Antes en gente joven muchos síntomas se achacaban al estrés, la depresión... Nadie pensaba en demencias a esas edades, pero ahora sí tienen esa alarma», puntualiza.

Además de este pionero recurso, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con 52 centros de día especializados en la atención de personas con deterioro cognitivo y con tres residencias municipales especializadas en pacientes con estos diagnósticos. Sin embargo, Fernando, que ve cada día los efectos de la enfermedad, cree que hace falta un recurso intermedio para estos pacientes jóvenes. «¿Qué pasará cuando mi mujer no pueda estar aquí y no la admitan con 60 años en una residencia? Tendré que cuidarla en casa. Esa es la necesidad que tenemos, porque cuando se acaba tu trayectoria aquí estás en terreno de nadie», lamenta este cuidador.