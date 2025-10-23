Suscribete a
Un nuevo capítulo para los sintecho de Barajas atendidos por Madrid: «La ayuda nos sirve para recuperar la vida de antes»

De las 102 personas asistidas por el ayuntamiento, 82 han sido trasladados a otros recursos, han recuperado la vida autónoma o han regresado a sus países

De las 102 personas asistidas por el ayuntamiento, 82 han sido trasladados a otros recursos, han recuperado la vida autónoma o han regresado a sus países

Mercedes, junto a una trabajadora social, en el Centro de Acogida de Emergencia de Pinar de San José
Amina Ould

Amina Ould

Durante cinco meses, John estuvo durmiendo en los asientos de la tercera planta de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. El colombiano llegó hasta estas instalaciones después de que terminara la última campaña de frío en la capital, donde acabó después de un accidente ... que le imposibilitó seguir trabajando. «Le dedicaba más tiempo a la supervivencia que a encontrar trabajo», relata sobre la dinámica en la que acabó envuelto una vez abandonó este recurso municipal. Sin embargo, hoy celebra ser una de las 82 personas sin hogar que han sido atendidas durante tres meses por el Ayuntamiento de Madrid, de los cuales 70 han conseguido ser derivados a otros recursos municipales, seis han recuperado su vida autónoma y otros seis han decidido regresar a su países de origen con su familia.

