Multas a los coches sin etiqueta en Madrid: dónde están las cámaras que sancionarán en la M-30 y el resto de la ciudad

Una fortaleza en la que no exista ningún recoveco por el que puedan colarse los vehículos más contaminantes, aquellos que no posean distintivo ambiental. En esa suerte de búnker quiere convertirse Madrid y debe hacerlo para cumplir el calendario de restricciones progresivas de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, hasta que el veto total a esos coches llegue en enero de 2025. Para ello, las carreteras de la ciudad se blindarán con la instalación de cámaras que captarán a todos los conductores infractores que no tengan su turismo matriculado en Madrid ciudad. En total, entre este año y enero de 2024, se colocarán 138 dispositivos de lectura de matrículas en la M-30 y en las vías públicas urbanas del exterior de la carretera de circunvalación.

La norma del Ayuntamiento de Madrid –aprobada el 13 de septiembre de 2021– convierte a la ciudad en una Zona de Bajas Emisiones de manera gradual. En 2023, el cerrojazo se impone a todos los coches sin etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT), que desde enero ya no pueden circular por la M-30 y, desde un año antes, tienen prohibidas las vías interiores. Esto afecta a los diésel anteriores al año 2006 y los gasolina dados de alta antes del 2000, siempre y cuando no consten en el padrón de vehículos del consistorio.

Las cámaras tendrían que estar operativas ya desde el día 1 de enero de este año, pero un retraso en la licitación del concurso de instalación impidió su puesta en marcha. Ahora, la adjudicataria tiene hasta abril para colocar los aparatos que captarán las matrículas infractoras, cuyos dueños serán sancionados con 200 euros por infringir la normativa municipal.

El contrato –al que ha accedido este diario– establece que para llevar a cabo la vigilancia en la M-30 es necesario el montaje de 44 cámaras en 22 ubicaciones diferentes, correspondientes a las incorporaciones a la circunvalación, una de las que más tránsito acumula, con dos millones de usuarios diarios en sus 32,5 kilómetros de longitud.

El Área de Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, estima que los infractores tendrán que hacer frente a las multas a partir de junio, puesto que la ordenanza establece que debe haber un periodo de preaviso de dos meses desde la colocación.

Las últimas cifras, correspondientes a enero de 2023, ponen de manifiesto que se captaron a 410 infractores en el interior de la M-30. Esos, a partir de junio, recibirán la multa si también conducen por la circunvalación, una tarea que ahora solo llevan a cabo los agentes de movilidad.

«El sistema deberá estar operativo las 24 horas de los 365 días del año, permitiendo la lectura de matrículas de todos los vehículos que circulen por el punto de control, tanto de día como de noche, y con distintas condiciones meteorológicas«, establece el contrato, de 3,5 millones de euros y financiado en parte por los fondos europeos. Las cámaras deberán captar imágenes a color para permitir la identificación de los vehículos, llevar infrarrojos, tener capacidad para leer al menos dos carriles a la vez y resolución de vídeo configurable.

Señalización

Todos los accesos a la M-30 contarán, según subraya el documento, con señalización horizontal y vertical que «permita al conductor de forma clara e inequívoca percatarse que está accediendo a una zona restringida al tráfico«. En la zona urbana, siempre que la infraestructura lo permita, deben instalarse dos señales, una a cada lado de la vía.

Asimismo, deberá ejecutarse una preseñalización entre 15 y 25 metros antes del acceso para «indicar a los usuarios de la vía, con la suficiente antelación, la prohibición de la realización de un movimiento que conduce a un vial con el tráfico restringido». Según los datos de la DGT correspondientes a fin de 2020, en la Comunidad de Madrid existen 692.337 vehículos sin etiqueta.

Esa misma señalética se extenderá, en enero de 2024, a las vías públicas urbanas que estén situadas fuera de la M-30, por la que no podrán circular –de nuevo– los conductores de vehículos contaminantes que no estén empadronados en la ciudad, al ampliarse la ordenanza a esas calles. En el contrato consta que 94 cámaras se pondrán en 65 ubicaciones –que se pueden consultar en el mapa interactivo superior– para cazar a los infractores.

En la actualidad, la capital cuenta con dos Zonas de Bajas Emisiones de Especia Protección: Distrito Centro (antes Madrid Central) y Plaza Elíptica, para la que los afectados por las restricciones han convocado este domingo una manifestación. Estas son más prohibitivas, ya que además de impedir el paso de los vehículos sin etiqueta, solo permiten que los B y C accedan si van a aparcamientos.

En enero de 2022 entró en vigor la Zona de Bajas Emisiones que afectaba a las calles del interior de la M-30, por las que desde hace más de un año no pueden acceder coches A no matriculados en la capital. En 2025 llegará el fin de los vehículos contaminantes en la capital, que se controlarán con esta especie de 'Gran Hermano'.