La movilidad eléctrica llega antes de fin de año a ocho parkings del centro

El aparcamiento de plaza de España ha cambiado. Ya no solo es hogar de vehículos de cuatro ruedas y motocicletas, ahora alberga también servicios de Bicimad, puntos de carga de alta potencia, servicios de vehículos compartidos y alquiler de coches. La movilidad eléctrica se ... ha instalado en su primer sótano como lo ha hecho en otros ocho parkings de la capital.

El Ayuntamiento de Madrid trata de impulsar en la capital los 'hubs' de movilidad sostenible, espacios en los que conviven servicios que facilitan la movilidad compartida, la electrificación de parques móviles y la optimización de la actividad logística. En el marco de la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360, pretende transformar la movilidad de la ciudad hacia un modelo más verde.

Así lo ha anunciado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en su visita esta mañana al nuevo espacio de movilidad sostenible Plaza de España 360, gestionado por la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, tras las obras ejecutadas en las instalaciones del antiguo parking.

El recién remodelado aparcamiento, que conecta el caso histórico con Gran Vía y Princesa, cuenta con 25.973 metros cuadrados de superficie total, tres plantas y una capacidad para 838 vehículos. Su inversión ha sumado 10,89 millones de euros, según ha explicado el alcalde, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Innovaciones en el aparcamiento de plaza de España

En su planta -1, fruto de esta renovación, la infraestructura alberga un espacio de movilidad sostenible que cuenta, por primera vez, con una instalación de Bicimad con capacidad para doce bicicletas. Además, contará con un aparcamiento de diez plazas para bicicletas, BiciPARK, y otros servicios de venta automática y restauración.

El espacio integra también 37 plazas para vehículos compartidos y 62 plazas para servicios de alquiler de coches, con una infraestructura eléctrica ejecutada de tal forma que todas las plazas puedan instalar cargadores eléctricos. El servicio de recarga eléctrica estará disponible las próximas semanas y contará con seis plazas de recarga de alta potencia.

Desde el ayuntamiento destacan la fuerte presencia de la digitalización en estas remodelaciones, con el objetivo de que estén integrados servicios, datos y modos de transporte en tiempo real, para optimizar la gestión y anticipar las necesidades de usuarios y operadores.

Otros espacios de movilidad sostenible

Además de plaza de España, el ayuntamiento también ha finalizado en estos días la obre de reforma de los aparcamientos de Santa Ana y Luna-Tudescos, unos trabajos que también se enmarcan en los objetivos definidos en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.

La apertura al público del parking de Santa Ana será el próximo viernes cinco de diciembre, con el sótano 1 reconfigurado y convertido ahora en un 'hub' de movilidad. El aparcamiento en su totalidad contará con 279 plazas de aparcamiento distribuidas en tres plantas, de las que 149 estarán equipadas con recarga eléctrica. Además, del total de plazas, nueve están destinadas a vehículos con movilidad reducida.

Por su parte, el espacio de Luna-Tudescos reabrirá el 11 de diciembre, una vez finalizada la reforma, que ha contado con una inversión de 6,2 millones de euros. En la misma línea que los trabajos realizados en Santa Ana, se ha reconfigurado el aparcamiento para transformarlo en espacio de movilidad sostenible.

Con la apertura de las instalaciones de Plaza de España 360, Santa Ana y Luna-Tudescos son ya ocho los 'hubs' de movilidad sostenible del ayuntamiento, tras la puesta en marcha de los de Canalejas, Recoletos, paseo de Artilleros, plaza del Carmen y Cortes.