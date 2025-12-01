Suscribete a
La movilidad eléctrica llega antes de fin de año a ocho parkings del centro

Plaza España, Santa Ana y Luna reestrenan instalaciones que contarán con Bicimad, puntos de recarga y alquiler de coches compartidos

Cartel indicativo entrada al 'hub' Plaza de España 360
Cartel indicativo entrada al 'hub' Plaza de España 360 Ayuntamiento de madrid

NATALIA LOIZAGA

El aparcamiento de plaza de España ha cambiado. Ya no solo es hogar de vehículos de cuatro ruedas y motocicletas, ahora alberga también servicios de Bicimad, puntos de carga de alta potencia, servicios de vehículos compartidos y alquiler de coches. La movilidad eléctrica se ... ha instalado en su primer sótano como lo ha hecho en otros ocho parkings de la capital.

