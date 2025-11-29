Transporte público gratis en Madrid: estos son los días en los que puedes viajar en los autobuses de la EMT y Bicimad sin pagar

Qué días es gratis el transporte público en Madrid
Los autobuses de la EMT Madrid y Bicimad son gratis durante tres días: 28, 29 y 30 de noviembre. El Ayuntamiento ha activado la medida desde las 24.00 horas del viernes hasta las 23.59 horas del domingo, de tal forma que viajar en estos vehículos a lo largo de este último fin de semana de noviembre no supondrá ningún coste para los usuarios.
Como en anteriores ocasiones, los ciudadanos tan solo deben validar su título de transporte. En caso de no tener tarjeta, el conductor les facilitará un billete sencillo sin coste.
-
28 de noviembre
-
29 de noviembre
-
30 de noviembre
EMT Madrid refuerza su servicio este fin de semana
Se prevé un aumento significativo de la movilidad durante estos días, sobre todo en horario comercial y en el centro de la ciudad. Por este motivo, EMT Madrid ha reforzado el servicio con la incorporación de hasta 20 autobuses adicionales en las zonas de mayor demanda.
Las líneas que contarán con mayores refuerzos en horario de tarde son las siguientes: 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de la capital busca promover el uso del transporte público como alternativa al vehículo privado.
