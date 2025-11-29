Transporte público gratis en Madrid: estos son los días en los que puedes viajar en los autobuses de la EMT y Bicimad sin pagar

El transporte público en Madrid vuelve a ser gratis. Con motivo del Black Friday, el Ayuntamiento de la capital ha activado esta medida y, por lo tanto, los ciudadanos van a poder viajar durante unos días sin pagar.

Debido a la ... alta demanda de desplazamientos que se espera en estas fechas, esta acción se aplica en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), excepto en la línea Express Aeropuerto. Asimismo, el servicio de bicicleta pública eléctrica Bicimad se suma a esta iniciativa y todos los trayectos de hasta 30 minutos de duración no tendrán ningún coste.

Qué días es gratis el transporte público en Madrid Los autobuses de la EMT Madrid y Bicimad son gratis durante tres días: 28, 29 y 30 de noviembre. El Ayuntamiento ha activado la medida desde las 24.00 horas del viernes hasta las 23.59 horas del domingo, de tal forma que viajar en estos vehículos a lo largo de este último fin de semana de noviembre no supondrá ningún coste para los usuarios. 🚍 Viajar en nuestras líneas será GRATIS durante el viernes, sábado y domingo del próximo #BlackFriday.



👉 Sólo debes validar tu TTP o solicitar tu billete gratuito al conductor.



🚲 Además, todos los viajes en @bicimad de hasta 30min. serán gratuitos durante las tres jornadas. — EMT Madrid (@EMTmadrid) November 20, 2025 Como en anteriores ocasiones, los ciudadanos tan solo deben validar su título de transporte. En caso de no tener tarjeta, el conductor les facilitará un billete sencillo sin coste. Días en los que el eutobús y Bicimad es gratis en Madrid 28 de noviembre

29 de noviembre

30 de noviembre EMT Madrid refuerza su servicio este fin de semana Se prevé un aumento significativo de la movilidad durante estos días, sobre todo en horario comercial y en el centro de la ciudad. Por este motivo, EMT Madrid ha reforzado el servicio con la incorporación de hasta 20 autobuses adicionales en las zonas de mayor demanda. Las líneas que contarán con mayores refuerzos en horario de tarde son las siguientes: 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de la capital busca promover el uso del transporte público como alternativa al vehículo privado.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión