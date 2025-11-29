Suscribete a
El Ayuntamiento de la capital lanza esta iniciativa por el Black Friday para hacer frente a la alta demanda de desplazamientos que se espera en estas fechas

Transporte público gratis en Madrid: estos son los días en los que puedes viajar en los autobuses de la EMT y Bicimad sin pagar
Inés Romero

El transporte público en Madrid vuelve a ser gratis. Con motivo del Black Friday, el Ayuntamiento de la capital ha activado esta medida y, por lo tanto, los ciudadanos van a poder viajar durante unos días sin pagar.

Debido a la ... alta demanda de desplazamientos que se espera en estas fechas, esta acción se aplica en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), excepto en la línea Express Aeropuerto. Asimismo, el servicio de bicicleta pública eléctrica Bicimad se suma a esta iniciativa y todos los trayectos de hasta 30 minutos de duración no tendrán ningún coste.

