Madrid equipa sus autobuses con visión artificial para detectar posiciones incorrectas, aglomeraciones y caídas

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) incorporará un sistema de visión artificial en su flota con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios y optimizar la operativa del servicio. El proyecto, pionero en el sector, ha sido desarrollado en colaboración con la tecnológica Nvidia y combina prototipos propios con herramientas avanzadas de inteligencia artificial.

El sistema aprovechará las cámaras ya instaladas en los vehículos para detectar riesgos, posiciones incorrectas en carritos de bebé y sillas de ruedas o situaciones imprevistas, desde caídas y desvanecimientos hasta la presencia de objetos abandonados, patinetes no autorizados, frenadas bruscas o aglomeraciones en zonas específicas, entre otras situaciones. Además, será capaz de generar alertas en tiempo real para el conductor, el centro de control o incluso los propios pasajeros a través de la megafonía interna.

La EMT ya ha publicado la licitación del proyecto, cuya fase de desarrollo se prolongará durante unos 18 meses. Se prevé que las primeras funciones estén operativas en el primer trimestre de 2027.

El sistema no solo permitirá anticiparse a incidentes y reducir riesgos, sino que también incorporará modelos de aprendizaje automático para perfeccionar su capacidad con el uso. Desde la EMT subrayan que el proyecto cumple de forma estricta con el Reglamento General de Protección de Datos y con criterios de ética digital para garantizar la privacidad de los viajeros.

Los incidentes generarán avisos en tiempo real, que llegarán, según corresponda, al conductor, al centro de control e, incluso, al propio viajero a través de la megafonía interna de los autobuses, facilitando la actuación inmediata y la optimización de los recursos. Esta detección en tiempo real constituye un ejemplo de movilidad conectada y segura, puesto que permite que los vehículos, conductores y usuarios estén interconectados en tiempo real.

La implantación del sistema será progresiva: los distintos usos se incorporarán por fases, priorizando primero los más críticos para garantizar una integración controlada. Un valor añadido del proyecto es que la infraestructura desplegada permitirá el desarrollo y evolución de nuevas estrategias para mejorar la accesibilidad y la experiencia del viaje.