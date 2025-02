Madrid dispara la cifra de estudiantes becados que logran el sueño americano: «Mi hijo en España iba a la pública»

A sus 12 años, Óliver Rodríguez no pasa del 1,40. Es en realidad de lo único que no pasa, porque pasar, al menos sobre un terreno de juego, pasa y mucho. «Pase, pase, pase...», describe su madre al toque. Óliver, el pequeño Oli, representa ... al clásico mediapunta, al Caño Ibagaza o a Mesut Özil, figuras en desuso en un fútbol europeo donde lo físico cada vez prima más sobre lo técnico. Pero este niño menudo es mucho más, marca goles como Messi, los celebra como Bellingham, y gambetea viendo vídeos de una época, la de Ronaldinho, en la que ni siquiera había nacido. Y todo ello lo hace desde agosto a 7.000 kilómetros de su casa, en el estado de Georgia (EE.UU.), donde gracias a una beca estudia en el colegio Rabun Gap, realiza las tareas domésticas dentro de su residencia y con su equipo ya ha ganado el campeonato triestatal, siendo el mejor jugador y máximo goleador.

El fenómeno, y no solo el de Óliver, se entiende mejor en cifras: Madrid es la capital europea líder en la obtención de becas para estudiantes que quieran formarse en Estados Unidos. Es tal la superioridad que en 2021 obtuvo 286 visados y superó a países enteros como Italia (232), Reino Unido (219), Francia (93) o Polonia (93); es decir, que si la región fuera un país independiente y sus números computasen aparte de España hubiera alcanzado el segundo escalón, solo superada por Alemania (335). David contra Goliat, pero en versión académica, deportiva y artística.

La tendencia hasta octubre de 2022, últimos datos facilitados por la embajada estadounidense, es meteórica: solo en los nueve primeros meses del año pasado Madrid había logrado más de 450 becas, un hito que en términos económicos supera con creces los 10 millones de euros alcanzados en 2021. Y para que la posición no decaiga, la ciudad albergará hasta el domingo un gran 'casting' de talento deportivo, enfocado esta vez en fútbol (soccer, para los yanquis), baloncesto y voleibol. El evento corre a cargo de Awex Education, la empresa encargada en España de intermediar entre los colegios y universidades norteamericanas y las familias interesadas; y tendrá como cazatalentos más famoso al exjugador y campeón de la Eurocopa de 2008 Marcos Senna.

«Tenemos plazas para chicos de entre 12 y 17 años que van a colegios y de entre 16 y 22 a universidades», explica ABC el fundador de la compañía, William Touchard, especialista en educación internacional enfocada en Estados Unidos y Canadá. Con 13 años, este joven se marchó más allá del Atlántico sin apenas asesoramiento. «Yo tengo familia allí y desde siempre he estado yendo y viniendo, pero con 13 años en España estaba desmotivado con los estudios y por eso me mandaron», cuenta, con el recuerdo de un primer viaje accidentado. «Mi madre se equivocó y en lugar de coger un billete a Nueva York compró uno a Nueva Jersey, por lo que al aterrizar tuve que coger un autobús solo para llegar a mi nueva casa», prosigue, a la larga encantado de vivir aquella experiencia.

Becamanía pospandemia

Ahora, los tiempos han cambiado y prueba de ello es la organización y facilidad que encuentran los futuros becados para completar todos los trámites. Se tarda alrededor de un año en tener lista la documentación y desembarcar al otro lado del charco, un viaje que ya no es solo cosa de ricos. La media de las becas superan los 30.000 euros, casi la mitad de lo que cuesta un curso, pero el total sufragado se amplía en función de las habilidades mostradas por cada alumno. «Por ejemplo, a un adolescente que era campeón de ajedrez le dieron la beca completa», apunta William. Este año, además, los candidatos podrán optar a la 'American Dream by Marcos Senna', un único visado especial que incluye el cien por cien de los costes.

El origen de esta particular explosión tiene su razón de ser en la pandemia, si bien lo sorprendente es la curva trazada desde entonces. «En 2021, se juntaron los estudiantes que en 2020 no pudieron presentarse y los de ese año, por lo que es normal que los números se doblasen. Lo impresionante es que sigan subiendo hasta hoy», añade el responsable de Awex Education, convencido de las oportunidades que ofrece el sistema educativo norteamericano; en concreto, dos: «tú puedes elegir las asignaturas que cursas y, lo más importante, el nivel de estas se adaptan a lo que necesites». Así, un adolescente que esté en tercero de la ESO y se le den bien las matemáticas puede ir a una clase de primero de Bachiller.

A ello se une la opción de poder cursar en el propio colegio determinadas asignaturas de universidad, de tal forma que un alumno pueda comprobar si esa carrera le va a resultar atractiva o no antes de decidirse. Una alternativa aún muy lejana para el pequeño Oli, a día de hoy en primero de la ESO, y cuyo su viaje se aleja del prototipo de familia adinerada que manda al chiquillo a una escuela privada de la primera potencia del mundo. «Mi hijo aquí iba a la pública, nosotros somos de Móstoles, todos gente trabajadora», expone Tamara, su progenitora.

La vida de Óliver es la historia de un niño pegado a un balón desde los 3 años. Primero, con su hermano mayor y luego en chupetines, ya enrolado en las filas del Móstoles. Allí salió campeón y el entrenador advirtió en él una visión de juego diferente a la del resto de futbolistas, tanta, que un entrenador del Rayo Vallecano acabó convenciéndolo para jugar en su equipo. De nuevo, fue campeón de liga las dos siguientes temporadas, lo que tampoco pasó por alto otro técnico del Boadilla. «Nos pillaba más cerca de casa y le dijeron que iba a ser importante», rememora Tamara. Las promesas se cumplieron a medias.

La primera campaña compitió con los de un año más, pero el segundo no y empezó a frustrarse. Lo físico empezó a primar y él, diez centímetros más bajito que la media de los niños de su edad, pagó las consecuencias. «El fútbol es su motor de vida y cuando no estaba bien los profesores nos llamaban para preguntar si le pasaba algo», incide su madre, sin saber aún lo que el destino les tenía preparado. Al marcharse, Óliver no solo ha recuperado la ilusión por el deporte rey, también ha aprendido a ser autosuficiente y ha mejorado las notas. «Ni en mis mejores sueños pensaba que se iba a adaptar tan bien», resume, satisfecha por el buen funcionamiento del programa. «El uso de las tecnología lo tienen muy limitado. Y en la residencia ellos planchan, lavan la ropa, cocinan y realizan tareas asignadas en los espacios comunes. A Oli le ha tocado limpiar los cristales de los baños».

Un cazatalentos campeón de Europa con la selección El proceso de selección contará con una figura muy especial, la de Marcos Senna, todo un campeón de Europa con la selección. El exjugador comandará el 'scouting' de fútbol y participará en la conferencia del evento al más puro estilo americano. Hoy y mañana, los centros educativos de EE.UU. explicarán todo sobre sus becas y bondades académicas y deportivas en un auditorio de la calle Princesa; el sábado se harán las pruebas de fútbol, supervisadas personalmente por Senna; y el domingo, las de baloncesto y voleibol lideradas por expertos en la materia. «Fue allí donde me di cuenta de la enorme importancia que tiene la educación en Estados Unidos. Son una potencia. Cualquier título educativo es un pasaporte a un sinfín de posibilidades laborales en todo el mundo», recalca el que fuera jugador de los New York Cosmos, en su última etapa como profesional.

Mismas oportunidades

La IX Tittle, como se conoce a las enmiendas por la igualdad de género introducidas en la Ley Educativa estadounidense de 1972, obliga a dar las mismas ayudas económicas a hombres y mujeres en el reparto de becas federales. «La norma ayuda a que ellas tengan más posibilidades que ellos porque suelen presentarse menos. Por cada chica hay tres chicos y, sin embargo, las becas para chicas son muy superiores. Por comparar, mientras un chico tiene que pagar de su bolsillo una media de 20.000 dólares por curso para estudiar con beca de fútbol, las chicas sólo tienen que poner 10.000 porque están más subvencionadas», subraya William.

Mujeres como la alcalaína Sofía Marcos, que cumple su tercer año en Estados Unidos, este curso en la College of Mount Saint Vincent (una universidad de Manhattan), donde combina los estudios con el baloncesto, su gran pasión. En el caso de Óliver no es seguro que siga allí el curso que viene. «Él, salvo que juegue en un equipo de cantera, se quiere quedar, pero dependerá del importe de la nueva beca», culmina su madre. Mientras, cientos de niños y adolescentes esperan su oportunidad para hacer las Américas. Ninguno de los que han ido ha vuelto arrepentido.