Luz verde regional al Plan Reside, que limita los pisos turísticos en edificios residenciales en el centro de Madrid

La norma limita la transformación en vivienda de los locales en planta baja

Madrid recupera 251 viviendas que ejercían como piso turístico ilegal

Dos turistas en la puerta de un piso vacacional
Dos turistas en la puerta de un piso vacacional BELÉN DÍAZ
Sara Medialdea

El Plan Reside, la norma que el Ayuntamiento madrileño ha ideado para poner orden en el mercado de los pisos turísticos y favorecer el uso residencial, pasó ayer el último filtro, al recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno regional. Ahora, se publicará ... en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y entrará de inmediato en vigor. Por ella se limitan los pisos turísticos en edificios residenciales; y también se restringe la transformación de locales de planta baja en viviendas, en un intento por ayudar al comercio de proximidad.

