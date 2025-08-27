Luz verde regional al Plan Reside, que limita los pisos turísticos en edificios residenciales en el centro de Madrid

El Plan Reside, la norma que el Ayuntamiento madrileño ha ideado para poner orden en el mercado de los pisos turísticos y favorecer el uso residencial, pasó ayer el último filtro, al recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno regional. Ahora, se publicará ... en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y entrará de inmediato en vigor. Por ella se limitan los pisos turísticos en edificios residenciales; y también se restringe la transformación de locales de planta baja en viviendas, en un intento por ayudar al comercio de proximidad.

La iniciativa legal supone una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, y sus medidas se refieren en un alto porcentaje al centro histórico de la capital. No se permitirá que operen pisos turísticos dentro de edificios residenciales; aquellos deberán concentrarse en bloques destinados íntegramente a la actividad de hospedaje.

Además, se quiere fomentar el uso residencial de los inmuebles que ahora pueden estar ocupándose en otros fines. Por ejemplo, se ofrece la posibilidad de convertir edificios de uso terciario –oficinas, comercio u hospedaje– en otros de uso residencial, y se les incentiva además con la posibilidad de incrementar la edificabilidad existente.

En la periferia

Si la norma es especialmente dura con la implantación de pisos turísticos en el centro, cuando la atención se dirige a la periferia la situación varía. Aquí si se permitirá la implantación de viviendas turísticas tanto en edificios completos como en viviendas dispersas que convivan con uso residencial. No obstante, en este último caso, se incluye como novedad la obligación de que estos pisos dispongan de acceso independiente en primera planta y planta baja. Se incluye también la prohibición de transformar en vivienda los locales de planta baja, con el objetivo de ayudar a la actividad tradicional del comercio de proximidad: en los últimos años han desaparecido miles de ellos, lastrados por la situación económica y reconvertidos en viviendas a precios algo más asequibles.

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, pone en marcha este Plan Reside para «proteger e incentivar el uso residencial en la ciudad y garantizar una oferta turística ordenada y legal que mejore la convivencia entre vecinos y visitantes». Es decir, que los pisos turísticos coexistan con otras modalidades de alojamiento, «pero salvaguardando a los residentes de los efectos que supone compartir espacio en una misma finca», señala el Ayuntamiento en un comunicado.

Cambios en uso

El Ayuntamiento simplifica la regulación del Plan Especial de Hospedaje (PEH) de 2019, vigente hasta la fecha, y mientras en este se reglaba sobre tres anillos, el nuevo proyecto actúa el centro histórico sólo diferencia entre el centro histórico y el resto de la ciudad.

En el centro, el Plan Reside prohíbe, para proteger el uso residencial, los pisos turísticos dispersos en edificios residenciales, incluso en planta baja. En edificios que no sean de uso residencial, se admiten los pisos turísticos sin limitaciones. En edificio residencial catalogado ubicado en calle no terciarizada, sólo podrá cambiarse el uso a pisos turísticos en edificio exclusivo durante 15 años, con licencia directa ligada a la rehabilitación y restauración del edificio. Posteriormente, volverá a tener uso residencial.

Por otro lado, el Consistorio con esta norma ofrecerá ventajas urbanísticas para convertir edificios de uso terciario en uso residencial con incentivos como el incremento de la edificabilidad existente. Se admite la transformación de equipamientos dotacionales privados, catalogados y obsoletos en uso residencial para viviendas de alquiler asequible o coliving.

Según los datos municipales, en Madrid operan 17.360 establecimientos turísticos. El 92,7% son pisos turísticos (16.100) y sólo el 7,45% son legales (1.200).