'Lifting' completo para la Real Casa de Correos a sus 40 años

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional desde hace 40 años, acaba de terminar unos trabajos de reforma y rehabilitación que le han hecho un 'lifting' de dentro afuera. Aprovechando la calma agosteña, y en paralelo a las obras que se ... realizan en el exterior, se han acometido otras que han limpiado, recuperado y preservado partes esenciales como los suelos de cerámica y los arcos de piedra del interior.

Es fácil encontrarle una lectura política a estas reformas: el edificio más emblemático de Sol cumple 40 años como sede del Gobierno autonómico justo en el momento en que se le quiere incluir en un listado de inmuebles que serán 'lugar de memoria democrática', en su caso por haber albergado durante décadas la Dirección General de Seguridad durante los gobiernos de Franco. El Ejecutivo autonómico rechaza esta posibilidad y no ha dejado de poner en valor el edificio por todas las vías posibles. Mantenerlo en perfecto estado de revista es una de ellas.

La Real Casa de Correos sufrió una gran transformación –en la que se cubrieron los patios con techos acristalados, y se conservaron casi en su estado original las antiguas mazmorras de la DGS– en 1996, bajo la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón. Ahora, en 2025, vuelve a ponerse al día, con unas obras que han decapado el barniz actual del suelo para recuperar la superficie de ladrillo original. Pero también se han limpiado manualmente las columnas de los arcos del patio interior. Y de paso se está remodelando la fachada principal de la Real Casa de Correos, el faldón de la cubierta interior y el tejado de la cubierta exterior.

El objeto que ha movido a iniciar estas actuaciones, explican desde la Consejería de Presidencia, que dirige Miguel Ángel García Martín, es «preservar y poner en valor el patrimonio histórico de este emblemático edificio. La rehabilitación de la Real Casa de Correos ayudará a que la casa de todos los madrileños siga siendo un referente del patrimonio arquitectónico de la capital y de España para todos los ciudadanos y las personas que nos visitan», afirmó.

Con agostidad, aprovechando el mes que menos actividad hay en la sede autonómica, los trabajos todo el mes de agosto y han permitido reparar los suelos –con la retirada del barniz antes señalada–, rellenando además los huecos y fisuras existentes en los pavimentos de caliza, que luego recibieron mortero y fueron pigmentados igualando el color al resto de la pieza reparada. Un pulido final ha unificado la superficie.

Otros elementos sobre los que se ha trabajado han sido los arcos del patio interior: primero, limpiando manualmente las columnas para eliminar restos de fin de obras, eflorescencias, cemento y yeso, silicona y adhesivos. Algo que se ha hecho con cepillo de cerdas naturales y un producto desincrustante. Todo ello se aclaró con agua a muy baja presión.

Había algunas zonas que soportaban una gran oxidación, y que se han limpiado para eliminar las impurezas adheridas, esta vez a máquina con agua a presión controlada, y con una temperatura entre 10º y 90º y productos ecológicos biodegradables.

En la fachada, los madrileños llevan tiempo viendo el montaje de un complicado andamiaje, que cubre el inmueble y que quedará oculto, desde mediados de septiembre, por una gran lona con la imagen del edificio. Tras ella, se ejecutarán trabajos de revisión de los elementos ornamentales, reparando el faldón de la cubierta interior y algunos elementos del tejado de la exterior. La torre del reloj, no obstante, seguirá a la vista, para que todos los que pasan por la plaza puedan consultar las horas. Las obras tendrán una duración de cuatro meses.