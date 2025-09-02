Suscribete a
'Lifting' completo para la Real Casa de Correos a sus 40 años

Junto a la fachada, se rehabilitaron los suelos de cerámica y los arcos de piedra del interior

La Comunidad defiende en un vídeo la historia de 40 años de la Real Casa de Correos para desvincularla del franquismo

Varios operarios rehabilitando el suelo de la Real Casa de Correos
Varios operarios rehabilitando el suelo de la Real Casa de Correos COMUNIDAD
Sara Medialdea

Madrid

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional desde hace 40 años, acaba de terminar unos trabajos de reforma y rehabilitación que le han hecho un 'lifting' de dentro afuera. Aprovechando la calma agosteña, y en paralelo a las obras que se ... realizan en el exterior, se han acometido otras que han limpiado, recuperado y preservado partes esenciales como los suelos de cerámica y los arcos de piedra del interior.

