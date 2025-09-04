IDEM, los escenarios como laboratorio creativo

El Festival Internacional de Artes Escénicas ÍDEM, uno de los proyecto emblemáticos de La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid, vuelve del 10 al 20 de septiembre con un nuevo director artístico: el colombiano Rolf Abderhalden, Premio Nacional de las Artes en Colombia y fundador de Mapa Teatro, artista transdisciplinar e investigador de larga trayectoria.

ÍDEM, que busca la diversidad en todos los sentidos e impulsar la reflexión sobre los problemas contemporáneos, presenta trece propuestas escénicas y reunirá a lo largo de diez días a 29 artistas e investigadores nacionales e internacionales que coinciden en su compromiso social y en su marcado activismo. Para esta XIII edición, Rolf Abderhalden ha planteado una programación bajo el lema «Campos magnéticos» partiendo de la premisa de que la creación artística actúa como un campo magnético y que el encuentro con otras fuerzas detona reacciones, nuevas formas de hacer y relacionarse con «otras comunidades», y plantea preguntas en torno a la creación en ámbitos extra-artísticos. Una perspectiva reconocible en el enfoque asociativo del programa, que implica a socios y colectivos de dentro y fuera del sector cultural y artístico, y en los múltiples formatos que integra, desde performance, instalación o cine vivo a laboratorios de creación o encuentros con artistas.

El cine, los sueños y la comunidad están muy presentes a través de diversas propuestas en esta edición de ÍDEM, que por primera vez se irradia a Casa San Cristóbal, espacio social y cultural de la Fundación Montemadrid en el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles.

El colombiano Santiago Sepúlveda estrena en España el 18 y 19 de septiembre uno de los platos fuertes del festival: la película de cine vivo 'Una estación fisiomágica' en la que dos personas sordas interpretan una serie de propuestas visuales que evocan la magia que representaba el cine mudo de los inicios, cumpliendo un rol similar al de la figura del benshi, como se conocía en Japón a la persona que, a través de la narración oral, interpretaba para el público las películas sin sonido.

Al juntar personas sordas y cine mudo, Sepúlveda reflexiona sobre la creación de sonido más allá de las palabras articuladas y más allá del ser humano en sí. El proyecto surge a partir de sus investigaciones alrededor de dos personajes pioneros de la pantalla grande: el médico y fotógrafo Étienne Jules Marey y el ilusionista y cineasta George Méliès. Preguntándose cómo hubiera sido una película realizada entre ambos, Sepúlveda construye dos experiencias sonoras, visuales y espaciales, que podrán ser vistas por los espectadores.

En torno al cine gira también la propuesta de la artista en residencia de La Casa Encendida 2025 Bibi Dória, brasileña afincada en Lisboa, que el 17 de septiembre presenta por primera vez en Madrid Nome de filme (Nombre de película) y Cão de sete patas (Perro de siete patas), un proyecto situado en el cruce entre la performance y el cine a partir de la película de ficción Copacabana Mon Amour, del director Rogério Sganzerla, filmada en Río de Janeiro en 1970 y no estrenada debido a la censura de la dictadura militar, que sobrevivió al gran incendio que arrasó el edificio de la Cinemateca Brasileira en São Paulo en 2021 como consecuencia de una política de negligencia y abandono.

El venezolano Euyín Eugene estrena en España el 16 de septiembre Tuerce, resultado de su residencia en La Casa Encendida en 2024, una pieza escénica que nace de la necesidad de crear un espacio dentro del arte para dialogar en torno a la disforia de género —malestar causado por la no correspondencia entre sexo biológico e identidad— junto a las personas que la transitan y el legado colonial, más allá del discurso medicalizado que patologiza dicha experiencia. Los paisajes sonoros son obra del artista Íren Márquez Dos Santos, artista sonoro afrodescendiente que investiga y abraza las formas de resistencia y sanación de las comunidades diaspóricas a través del sonido.

La dimensión social y comunitaria articula también algunos de los proyectos del festival. El Desenterrador, de Societat Doctor Alonso — compañía dirigida por Tomàs Aragay y Sofia Asencio a la que se dedica Foco 2025, programa que revisita los trabajos de creadoras y creadores que han sido importantes en la trayectoria de La Casa Encendida y de la ciudad de Madrid— presenta los días 10 y 11 de septiembre el proyecto de creación e investigación en torno al lenguaje que han llevado a cabo con personas internas del centro penitenciario de Estremera. En la primera parte del programa, que se desarrolló en el mes de mayo, se trabajó conjuntamente con las internas y educadores y será en ÍDEM donde se abrirá y compartirá el proceso con el público.

El colombiano Checho Tamayo lleva a cabo otra iniciativa comunitaria singular con su proyecto Entre la espalda y el cielo. Creador escénico, mediador, performer y ex-futbolista, ganador tres años consecutivos de la convocatoria nacional INJUVE, plantea una nueva manera de relacionarse con el fútbol a través de combinación de prácticas venidas de la danza y la creación, y busca dar lugar a una reflexión sobre el fútbol y la danza como lenguajes percibidos de forma antagónica en nuestra sociedad, pero que sin embargo comparten naturaleza en sus elementos esenciales. Tamayo ha estado trabajando con un grupo de jóvenes de San Cristóbal, en un proceso que pone en valor otras formas de comunicarse, de jugar, de entender el movimiento y la danza y de vivir el barrio, y presenta en el festival una pieza performativa que se mostrará el 13 de septiembre en el patio del CEIP Azorín, junto a Casa San Cristóbal.

Por su parte, Panorama móvil: de ida y vuelta II muestra la confluencia del trabajo personal de Alegría y Piñero y su extensa colaboración artística con las personas con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional de La Puebla de Cazalla (Colectivo Ojo Pértico). La pieza está compuesta por una estructura giratoria que contiene un rollo de tela pintado de 45 m de largo por 1,40 m de alto. Habrá dos activaciones el 12 y 13 de septiembre durante las cuales la tela, pintada por ambas caras, gira mostrando las distintas escenas sincronizadas con diferentes efectos de luces, sombras chinescas, y un archivo sonoro compuesto por narraciones y temas musicales propios.

'Entre la espalda y el cielo' de Checho Tamayo abc

Comunidades soñantes es un laboratorio de investigación-creación de artes vivas en torno al sueño y las imágenes mentales que invita a abordar el mundo de las imágenes que no pensamos de manera racional pero que existe y nos configura: el mundo de las visiones, recuerdos, fantasmas, ensoñaciones y sueños. Se desarrolla en el marco del proyecto de investigación 'EXPERIMENTA. Comunidad experimental de investigación en artes vivas: creación, intervención, genealogía' de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se abre el jueves 11 con la charla de la profesora e investigadora Victoria Pérez Royo, Comunidades soñantes. De violencias y fantasmas, que dará paso a dos actividades.

La primera es Escuchatorio de sueños: archivos oníricos de ruina y reconstrucción, de Shaday Larios, que propone el 12 de septiembre una lectura performativa de archivos oníricos que explora las imágenes, texturas, palabras, vínculos humanos y no-humanos, arquitecturas, sensaciones corporales que se tejen entre la experiencia individual y las vivencias de conflictos sociales existentes en las memorias y el imaginario colectivo. A partir del libro Escuchatorio de sueños, de la Comunidad Soñante integrada por Shaday Larios, Giulianna Zambrano y Francisco Arrieta, fruto de cuatro meses y medio de compartir sueños cada mañana en el confinamiento pandémico, y de un trabajo de socialización del sueño realizado por la misma comunidad en Tijuana con migrantes haitianos y haitianas en tiempos de deportaciones masivas por parte del gobierno de Estados Unidos, el Escuchatorio se plantea como cuaderno de campo etnográfico abierto y colaborativo.

A su vez, el taller BUG STORIES. Tercer despliegue de Material Girls, de Silvia Zayas, que tendrá lugar en Casa San Cristóbal entre el 15 y el 17 de septiembre, indaga en las memorias infantiles, las confusiones de imágenes, lo visto y lo imaginado para explorar el trauma colectivo y la culpa heredada por una segunda generación de niñas y niños descendientes de familias que han sufrido guerras, migraciones, o violencias de diverso tipo. Para ello se invita a participar a niñas y niños de entre 6 y 11 años de familias con un pasado migrante, quienes trabajarán con un grupo de artistas e investigadoras invitadas en el ensayo de filmación colectiva de una película.

Dos encuentros, Nada podrá con nuestras glándulas acuíferas con la colombiana Adriana Urrea —filósofa de formación que ha combinado su vida académica con el trabajo en el mundo de la cultura, las artes y editorial—, y La cultura de la resistencia con Nabil Al-Raee —dramaturgo palestino que invita a reflexionar sobre el poder del arte en contextos de opresión y violencia colonial—completan la programación del festival.

ÍDEM 2025 se cierra en Casa San Cristóbal el sábado 20 de septiembre con una deriva escénica centrada en ese barrio, realizada por los artistas de 'Experimenta/MADRID', laboratorio de pensamiento-creación coordinado por Rolf Abderhalden y Adriana Urrea y dirigido a jóvenes creadores de todas las disciplinas seleccionados en convocatoria pública, quienes trabajarán sobre las actividades programadas durante el festival.

Para celebrar la clausura tendrá lugar además una sesión vinilera salsera gratuita y abierta al público: Imaginarios Polirrítmicos, archivo sonoro de La Parcería y Salsódromo. Se trata de una acción sonora, corporal y política que explora los procesos de hibridación musical y resistencia cultural entre África, Europa y el Caribe. La propuesta activa el archivo del colectivo La Parcería desde el cuerpo, el vinilo y la percusión en vivo, como formas de memoria insurgente. Bajo la investigación de David Santamaría y Johan Posada se convoca esta acción desde la experiencia del Salsódromo Madrid, con más de una década de trabajo en liberación de fronteras a través del baile. Los acompaña el maestro de percusión Jaime Vásquez, cuya interpretación en directo con instrumentos como la conga y el batá —históricamente censurados o invisibilizados— se convierte en un acto simbólico de reapropiación y visibilización.