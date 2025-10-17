Suscribete a
ABC Premium

La historia interminable de la Ciudad de la Justicia que, por fin, comienza a construirse en Madrid

Los primeros edificios serán los del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial, cuyos funcionarios se trasladarán ya en 2028

Madrid ofrece sus grandes proyectos de Ciudad de la Justicia, Ciudad de la Salud y Madrid Nuevo norte para captar inversión de Corea del Sur

La presidenta Ayuso y el alcalde Martínez-Almeida, con los consejeros García Martín y Novillo, en el inicio de movimiento de tierras en la Ciudad de la Justicia
La presidenta Ayuso y el alcalde Martínez-Almeida, con los consejeros García Martín y Novillo, en el inicio de movimiento de tierras en la Ciudad de la Justicia DE SAN BERNARDO
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Veinte años han pasado desde que un redactor de ABC explicaba en estas mismas páginas cómo eran los primeros movimientos de tierra en lo que iba a ser el Campus de la Justicia. Era 5 de septiembre de 2005 y Valdebebas era un descampado casi ... infinito, pero la idea de reunir allí las sedes judiciales dispersas por la capital ya latía. Después vinieron megaproyectos, crisis económica, parones, informes demoledores de la Cámara de Cuentas y nuevos intentos, no siempre exitosos, de resucitar el proyecto. Pero «la determinación» de Isabel Díaz Ayuso, explicaba ayer su consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha pesado y mucho para que ayer, 20 años después de aquel septiembre de 2005, se iniciaran por fin las obras de la Ciudad de la Justicia. Un proyecto ya en marcha para reunir las 26 sedes judiciales de Madrid y que estiman que estará terminada a comienzos de 2029.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app