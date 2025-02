Los whatsapp del crimen del rapero de Pacífico: «Hay que poner dinero y comprar dos navajas 'maris' y un nuevo machete»

El pasado 20 de agosto, Nines Triano vivió el que, probablemente, sea el segundo peor día de su vida. El primero, aquella noche de julio de 2021 en que cuatro pandilleros latinos asesinaron a cuchilladas y de una paliza a su hijo, Isaac, español ... con 18 años recién cumplidos y conocido en el mundo del rap como 'Little Kinki'; padecía espectro autista Asperger, con una discapacidad del 48%. La segunda jornada más dolorosa tuvo lugar hace un mes: como adelantó ABC, tres de los cuatro presuntos implicados, al ser menores, salieron en libertad del Centro Teresa de Calcuta al no haberse celebrado el juicio contra ellos, pues faltaban diligencias de investigación por realizar. El plazo máximo de encierro como medida preventiva para los menores es de seis meses, con una sola prórroga de tres. Salieron a la calle solo con las medidas cautelares de libertad vigilada durante tres meses, retirada de pasaporte y prohibición de viajar fuera de España.

El otro encausado, David Bárcena, que entonces ya tenía 18 años y dos meses de edad, cuenta ahora con 19 y sí que sigue en prisión provisional por estos hechos. Su juicio se celebrará independiente del de los menores, como dicta la ley en estas circunstancias, y se enfrentará a una pena mucho mayor de privación de libertad. Llegó a autoinculparse, solo él, del salvaje crimen, en el túnel de la calle del Comercio, en Pacífico (Retiro).

La investigación del Grupo VI de Homicidios ha sido una de las más laboriosas de los últimos tiempos. Los encartados fueron detenidos en noviembre pasado y las pruebas contra ellos son abrumadoras. Según explican fuentes policiales a ABC, hay una nueva remesa de indicios contra ellos, localizados en el volcado de los teléfonos móviles de los tres menores y que era, precisamente, una de las diligencias que faltaban y por las que no se les ha podido juzgar en tiempo y forma.

El informe llegó a la Fiscalía en julio y se está a la espera del volcado del teléfono de Bárcena y el análisis de más vídeos en los que estos sujetos 'cantaban' sus andanzas y colgaban en YouTube, en canales como VillaBlack, ligado a la banda latina de DDP.

«Quiero un castigo ejemplar»

El informe del análisis de los terminales «deja claro que todos, los cuatro, conforman una organización criminal», destaca Nines Triano, la madre de Isaac, en conversación con ABC. De hecho, eso es fundamental de cara al procesamiento y condena en estos casos. «Estoy destrozada. Esto se dilata en el tiempo y hay tres asesinos en la calle. El daño es irreparable, pero que se vea al menos que hay un castigo y que sea ejemplarizante para que esto no vuelva a ocurrir, como la prisión permanente para Bárcena«. Los menores [dos ya tienen 18 años] ya se están moviendo en redes sociales. Han vuelto a VillaBlack Music y han colgado las canciones sobre Isaac, del tipo 'Lo vamos a hacer' y 'Te hemos frenado', sobre el asesinato de su hijo. El canal tiene comentarios de usuarios con mensajes como: »Te desenterraría para volver a matarte«.

Isaac López Triano, 'Little Kinki', la víctima ABC

«Quiero ser tu lugarteniente»

En los volcados telefónicos se muestra que uno de ellos es el 'suprema' (jefe) del coro de menores de Villaverde de los DDP, y otro del de Embajadores. Contaban con un grupo de WhatsApp en el que se comunicaban con mensajes como: «Hay que poner dinero, que hay que comprar un par de 'maris' [navajas mariposas, como las que usaron contra Isaac] y un nuevo machete», precisan fuentes policiales.

Curiosamente, los cabecillas son los adolescentes, y no el mayor, Bárcena, a tenor de uno de los mensajes de este a otro de los encartados, el presunto cabecilla de Embajadores: «Después del verano, me gustaría volver a ser tu lugarteniente». También hay reproches: «No queréis poner dinero para el grupo, pero bien que tenéis para ir a las discotecas».

Otro apunte hallado por los investigadores es que los cuatro, desde la noche del asesinato por la espalda, buscaron las noticias sobre el suceso en distintos portales de internet. También durante días posteriores, con la intención, se supone, de estar al tanto de las investigaciones policiales y estar prevenidos.

Nines Triano, el pasado agosto, protesta con su familia y más personas contra la salida de los tres menores DE SAN BERNARDO

En otro de lo guasaps, uno de los investigados (aunque finalmente no participó en el homicidio) cercanos al grupo de los DDP, se queja: «Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, cómo vamos a poder manejar un coro». Este individuo es, precisamente, quien dos meses antes del asesinato de Isaac, en abril de 2021, le amenazó en el interior de un autobús de la EMT, a él y a su mejor amigo (con el que, además, iba hablando el rapero por teléfono mientras le acuchillaban), cuando circulaba por Legazpi. Se trata de uno de los vídeos grabados por estos Dominican Don't Play rescatados de la nube de los teléfonos.

Con los DDP de Alcobendas

El Grupo VI de Homicidios tiene una nueva remesa de imágenes pendientes de análisis, en los que se ve a uno de los entonces menores con gente del 'coro' de Alcobendas (recientemente, desarticulado en parte), uno de los más antiguos y fuertes de esta organización.

El resto de vídeos también dejan constancia de que, entre el día del crimen, el 14 de julio de 2021, y el de las detenciones, el 25 de noviembre: graban, aunque ellos no aparecen en los planos, desde peleas entre chicas a golpes a menores de edad y enfrentamientos a sus rivales, los Trinitarios, exigiéndoles «bajar patria», expresión utilizada para humillarse entre pandillas.

«Os quiero presentar a un chico que quiere pertenecer al coro, pero tenemos que ver si da la talla», dicen en otros mensajes. También hay más conversaciones en las que aparece el apodado como el Pérez, el DDP asesinado en Villaverde el 23 de abril pasado a manos de Trinitarios que le señalaban como autor del asesinato de alias Pepe, un menor de 15 años en la puerta de una discoteca de la calle de Atocha. «He tenido una movida con mis padres porque me han encontrado un machete», les lanza. Y otro vuelve a la carga, advirtiéndoles de que no sean tan explícitos en sus conversaciones, sabiendo que les investigan. Pero no muestran arrepentimiento alguno por Isaac.