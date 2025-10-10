La Guardia Civil incauta más de 150.000 artículos falsificados en una nave industrial en Cobo Calleja

La Guardia Civil ha intervenido más de 152.000 artículos falsificados en el interior de una nave industrial ubicada en el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada. Los productos, listos y dispuestos para su venta, fueron localizados durante una inspección realizada por la Unidad ... Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Madrid.

En total, los agentes retiraron del mercado 152.438 efectos falsificados, que fueron precintados e inmovilizados a disposición judicial. La operación se enmarca en una investigación por un presunto delito contra la propiedad industrial, en la que dos hombres, de 29 y 38 años, están siendo investigados.

Durante la actuación se intervinieron 14.688 juguetes, que incumplían, además, la normativa sobre seguridad, 4.350 equipaciones deportivas y 133.440 pilas falsificadas. Las marcas afectadas confirmaron la falsificación de los productos tras revisar las muestras remitidas por los agentes. Los artículos estaban almacenados en la nave industrial, listos para su distribución y venta.

Los delitos contra la propiedad industrial no paran de crecer y Madrid es la capital de este tipo de fraudes, con el polígono de Cobo Calleja como epicentro principal en toda España. Y quizá incluso a nivel europeo. En sus 162 hectáreas de naves se asientan más de 1.500 empresas, de las que alrededor de 400 son negocios regentados por asiáticos: el principal país de procedencia de estos productos falsificados es China, seguido de Turquía, que está tomando fuerza en los últimos tiempos.

Se calcula que el 70 por ciento de los juguetes que se distribuyen en esa zona están falsificados o son de procedencia ilícita. Muñecos, pelotas de goma antiestrés, diademas con motivos navideños, letras de plástico... Es muy común que el etiquetado sea falso o que, en el caso de los reales, los juguetes hayan llegado a España sin seguir el cauce ordinario.