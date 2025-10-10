Suscribete a
ABC Premium
Directo
Las tropas israelíes comienzan su repliegue en la Franja de Gaza
El tiempo
La Aemet avisa de «los días álgidos» de la dana Alice, con avisos rojos y naranjas en varias zonas

La Guardia Civil incauta más de 150.000 artículos falsificados en una nave industrial en Cobo Calleja

Durante la actuación se intervinieron 14.688 juguetes, 4.350 equipaciones deportivas y 133.440 pilas

El polígono Cobo Calleja, capital millonaria de los productos falsificados

La Policía Nacional, durante una investigación en una nave de Cobo Calleja
La Policía Nacional, durante una investigación en una nave de Cobo Calleja abc

E. G.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha intervenido más de 152.000 artículos falsificados en el interior de una nave industrial ubicada en el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada. Los productos, listos y dispuestos para su venta, fueron localizados durante una inspección realizada por la Unidad ... Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Madrid.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app