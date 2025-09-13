Suscribete a
Una explosión de gas en un bar de Vallecas deja 25 heridos, tres de ellos de gravedad

La detonación ha afectado a un edificio de viviendas justo encima del local

Los bomberos están desescombrando a mano por la inestabilidad del edificio ya que sería peligroso meter maquinaria

El interior del bar afectado en Vallecas EMERGENCIAS MADRID
Amina Ould

Una explosión de gas en un bar en Puente de Vallecas ha dejado a 25 personas heridas, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves. La detonación ha afectado al edificio de viviendas situado justo encima del local, informan los servicios de emergencias.

Los hechos han tenido lugar en el bar Mis Tesoros, situado el número 3 de la calle de Manuel Maroto del mencionado distrito de la capital en torno a las 15.00 horas de este sábado, según ha informado Emergencias Madrid.

Hasta el lugar de la explosión se han trasladado 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entre las que se encuentra la unidad canina, además de sanitarios de Samur-Protección Civil y varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112) de la Comunidad de Madrid. La Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal está trabajando con drones.

Los bomberos todavía permanecen en el lugar de los hechos y están realizando trabajos de desescombro.

