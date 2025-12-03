Suscribete a
Dos detenidos por el asesinato de un hombre en un descampado de Barajas

La víctima fue localizada en un solar a primera hora de la mañana del 6 de noviembre

Detenidos cuatro hombres, dos de ellos sicarios, por el asesinato a tiros de Jesús, el feriante de 49 años de Alcalá de Henares

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones por el homicidio de un hombre en un descampado del distrito madrileño de Barajas, ha informado la Jefatura Superior de Madrid en un comunicado. La víctima fue localizada en un solar a primera hora ... de la mañana del 6 de noviembre, por un viandante que transitaba por una de las pasarelas próximas al aeropuerto. Presentaba varias heridas inciso-contusas en la cabeza y a su lado encontraron su cartera abierta y vacía, así como los bolsillos de su pantalón dados la vuelta. Los arrestados ya habían sido detenidos ese mismo día, como presuntos responsables de un robo con violencia cometido la misma noche del homicidio, en una tienda de alimentación muy próxima a lugar donde aprecio el cadáver.

