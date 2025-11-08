La violencia entre chinos se recrudece con dos nuevos asaltos en Madrid

La comunidad china de Madrid, casi siempre dedicada a las pequeñas empresas hosteleras y al comercio, ha vuelto a ser víctima de bandas de delincuentes. En los últimos meses, los asiáticos han protagonizado diversos capítulos de la crónica de sucesos, con compatriotas también como ... presuntos ejecutores, en la mayoría de los casos. Ahora, hay que sumar dos más: el atraco a un tendero del barrio de Barajas, a manos de dos hispanoamericanos, y el secuestro al empleado de un restaurante de las inmediaciones de Plenilunio, la madrugada de ayer, y de su familia, como adelantó ABC.

Fuentes policiales ponen de manifiesto la cantidad de dinero en efectivo (y, en muchas ocasiones, negro) que mueve parte de los ciudadanos de esta nacionalidad en España, lo que ocasiona que sus rivales quieran hacerse con él. Como suele decirse en el entorno policial, «los chinos le dan a todo lo que huela a pasta».

La madrugada de ayer viernes, sobre las 3.30, la Policía Nacional recibió el aviso de que estaban intentando entrar en el restaurante Reino Asador. Está en la calle de Arrastaria, 11, junto al centro comercial. Se trata de una nave enorme donde se sirve comida asiática de bufé, por lo que normalmente hay cola incluso para entrar.

El asunto es que, al llegar los agentes de Seguridad Ciudadana de la comisaría de San Blas-Vicálvaro, los delincuentes intentaron escapar. Dos cayeron en el mismo momento, mientras que otro subió al MG en el que habían llegado e intentó embestir a los coches patrulla y a los agentes. En el cruce de la calle de Samaniego con la de Navaridas, el fugitivo salió del coche y corrió, momento en el que fue interceptado. Antes, tiró la pistola detonadora que portaba, una peluca y una linterna eléctrica inmovilizadora. En las inmediaciones, otro chino fue arrestado un cuarto asiático. En el maletero iba secuestrado, amordazado, con una venda en los ojos y cinta americana en la boca, la víctima: el cocinero del restaurante.

Pero luego, hora y media más tarde, los investigadores encontraron a la esposa de este hombre y a sus dos hijos, uno menor de edad, secuestrados en su vivienda, en Puente de Vallecas. Al parecer, la mafia había apresado a la familia entera, los amordazó y los dejó al cargo de un quinto compinche, que también fue detenido, mientras llevaban al cabeza de familia al restaurante. La cerrazón de la comunidad china con la Policía es extrema, pero se trabaja con un intento de robo a los rehenes.

Además, la madrugada del 7 de noviembre, dos individuos irrumpieron en un comercio de barrio chino en la Avenida General de Barajas. Iban con un cuchillo y sustrajeron al tendero dinero de la caja y su teléfono móvil. Al día siguiente, una agente fuera de servicio y que sabía que buscaban a dos individuos del distrito los vio caminando por la misma zona y avisó a sus compañeros. Los sospechosos fueron arrestados: son un español nacido en la República Dominicana, de 26 años, y un colombiano de 22, con antecedentes varios.

Cobo Calleja

A todo ello hay que sumar el violento atraco, en plena vía pública, a unos abogados chinos en Fuenlabrada. El suceso fue recogido por una cámara de seguridad, de día, cuando un Seat rojo les cortó el paso en plena acera de la avenida de la Industria (polígono de Cobo Calleja) y se bajaron varios compatriotas, que les arrebataron un bolso con dinero. Dos días antes, en el estacionamiento del Carrefour de Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón). Las asaltaron también de día, aunque finalmente no consiguieron llevarse nada.

El pasado 26 de mayo, la Policía Municipal detuvo a dos jóvenes tras intentar robar a dos turistas chinos en Malasaña, y en septiembre, un empresario recibió una paliza en Cobo Calleja por una deuda de 300.000 euros. El karaoke El Cielo y el Mundo, en Parla, fue escenario este verano de otro brutal ajuste de cuentas entre mafias.