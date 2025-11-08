Suscribete a
La violencia entre chinos se recrudece con dos nuevos asaltos en Madrid

Empresarios asiáticos sufren recientes robos y secuestros a manos de compatriotas y bandas de delincuentes latinos

Oleada de atracos con pistola a empresarios chinos en Madrid: los dos últimos en Cobo Calleja y Ciudad de la Imagen

Los elementos incautados a los atracadores de la zona del Plenilunio ABC
Carlos Hidalgo

La comunidad china de Madrid, casi siempre dedicada a las pequeñas empresas hosteleras y al comercio, ha vuelto a ser víctima de bandas de delincuentes. En los últimos meses, los asiáticos han protagonizado diversos capítulos de la crónica de sucesos, con compatriotas también como ... presuntos ejecutores, en la mayoría de los casos. Ahora, hay que sumar dos más: el atraco a un tendero del barrio de Barajas, a manos de dos hispanoamericanos, y el secuestro al empleado de un restaurante de las inmediaciones de Plenilunio, la madrugada de ayer, y de su familia, como adelantó ABC.

