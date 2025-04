Deserción masiva en Podemos: la exportavoz en la Asamblea de Madrid y el candidato al ayuntamiento dimiten

La desintegración progresiva de Podemos ya resulta imparable. La que fuera portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, y el último candidato al Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sotomayor, han presentado esta mañana su dimisión, continuando con una deserción masiva que se está viviendo en los últimos tiempos en el partido que encabeza Ione Belarra, ante la «bunkerización de la dirección» estatal y su renuncia «a un frente amplio» con Sumar.

«Hoy he presentado mi dimisión del CCE (Consejo Ciudadano Estatal de Podemos) y mi salida de Podemos. Hay decisiones que son necesariamente dolorosas y esta es una de ellas. De lo que no dimito es de la lucha social, de seguir creyendo en espacios de entendimiento y unidad. Madrid bien lo merece. Nos vemos en las calles», ha escrito en un mensaje Sotomayor en su cuenta de X, antiguo Twitter.

El excandidato al consistorio madrileño ha puesto sobre la mesa, al igual que otros compañeros que dimitieron, el argumento del choque frontal del partido con Sumar. «El nacimiento de Sumar ha sido, sin duda, otro elemento importante. Podemos tuvo la oportunidad de influir sobre esta nueva herramienta, pero en lugar de eso, se ha decidido por confrontar directamente como si de un campeonato por saber quién se quedará con el espacio se tratara. De esta manera perdemos todos, Sumar, Podemos, y el país que, a través de los millones de votantes progresistas que siguen creyendo en esa izquierda valiente y transformadora ven con ojos atónitos todo lo que está ocurriendo. Se rompen ilusiones y esperanzas por poner por encima egos personales».

«He querido recuperar, fortalecer y remontar el proyecto en mi ciudad pero es evidente que el partido dejó de tener confianza en mí hace algunos meses. Las diferencias son palpables. El destrozo que se ha ocasionado en Madrid será muy complicado de recuperar. Era justo lo que yo no quería. Quizás nos haya faltado más comunicación, más cariño y probablemente algo más de mesura y cuidados. Pido perdón por mis errores si alguien en algún momento se sintió ofendido», ha expresado.

Sotomayor ha asegurado que cree firmemente en los «frentes amplios», más en Madrid donde, a su juicio, «es imprescindible llegar a todos los acuerdos posibles para acabar con el PP». «El municipalismo debería de ser prioritario en nuestro espacio si queremos construir algo de futuro. Y yo no veo que esa apuesta se haga de verdad. Mis discrepancias con la dirección de este partido hacen que hoy me retire de todo esto y me vuelva a lo que yo más a gusto me encuentro: el trabajo con los colectivos sociales y más en concreto, la lucha contra el sector del juego», apunta.

El exaspirante a la Alcaldía de Madrid se había presentado hace un mes a las primarias del partido en la capital tras la dimisión de Luis Nieto como portavoz municipal. Pero la dirección estatal de Podemos no ha querido abrir el proceso de votación interna porque «no era el momento», según fuentes del partido.

La misma decisión de 'evacuar' el barco ha sido tomada, durante la mañana de este lunes, por parte de Carolina Alonso, quien ha argumentado motivos «políticos, orgánicos y personales». «Llevo días meditando esta decisión, no me gustan las decisiones en caliente y tras hablar con las personas que más me han apoyado en los últimos tiempos en la organización, he decidido dar un paso atrás y desvincularme de toda estructura orgánica de Podemos y de participar de manera activa en el partido, como lo venía haciendo hasta ahora», ha trasladado en redes sociales.

Alonso ha señalado que el principal motivo es que ha llegado a la conclusión de que «es imposible poder ser siquiera una minoría crítica» y no quiere «contribuir a la desunión que ya nos está asolando». «Ganar dividiendo no es ganar y yo no comparto el rumbo actual del partido, son demasiados meses de malos tragos absolutamente innecesarios», ha indicado.

La semana pasada también dimitió el coordinador de Podemos en Madrid, Jesús Santos, lo que supuso la quinta renuncia de un líder autonómico del partido desde las elecciones locales del 28M y la cuarta baja en miembro de la Ejecutiva desde el mes de septiembre. La excoordinadora en Asturias y antigua responsable de Cultura del partido a nivel nacional, Sofía Castañón, la exresponsable del área de Vivienda Alejandra Jacinto, que fue también candidata por Madrid en los pasados comicios autonómicos, y de Nacho Álvarez al frente de la Secretaría de Podemos, habían dejado anteriormente la formación morada.