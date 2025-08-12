Contadores de agua antiokupas: la red oculta contra robos y averías

A los ladrones y okupas que buscan allanar inmuebles deshabitados en Madrid se les estrecha su radio de acción. Tienen los días contados desde que la Comunidad está sustituyendo los contadores de agua clásicos por unos nuevos digitales con tecnología avanzada. Y es que avanza ... la implantación de los llamados contadores inteligentes, capaces de registrar en tiempo real el consumo de agua potable en cualquier hogar y alertar de la posible existencia de una fuga o incluso de una situación anómala, como una ocupación no autorizada o un uso fraudulento del suministro gracias a su sistema de telelectura.

Los dispositivos equipados con esta tecnología llevan a cabo una medición automática cada hora del consumo de agua potable en las viviendas, frente a la tradicional lectura presencial que se efectúa cada dos meses, facilitando ese dato al momento, tanto a usuarios como a gestores. Los clientes que disponen de estos equipos inteligentes pueden configurar sus propias alarmas, tanto por superar un nivel de consumo de agua diario, como por no alcanzar el consumo establecido.

Estas alertas instantáneas, que ya han configurado más de 2.700 usuarios, permiten comprobar si existe consumo cuando no debiera haberlo, y al revés, y advertir así de cualquier anormalidad. Si el usuario, por ejemplo, se encuentra de vacaciones y el sistema detecta un consumo excesivo de agua potable, se podría deber a una fuga en la red, un grifo que se ha dejado abierto, un okupa que ha entrado en su domicilio vacío o alguien que esté enganchado a la red de abastecimiento. Por el contrario, si deja de registrarse consumo pese a haber gente en la vivienda, lo más normal es que se trate de una avería general.

Noticia Relacionada La innovación refuerza el valor de pantanos y presas como elementos esenciales de la gestión hídrica Belén Rodrigo Tecnologías como BIM, la IA o los drones se han convertido en herramientas cotidianas para mejorar la eficiencia de unas infraestructuras estratégicas

Asimismo, estos contadores podrán detectar posibles accidentes o incidencias en el domicilio de personas mayores o dependientes cuando no se llegue al consumo mínimo acordado. En estos casos, Canal avisa a los titulares de esos contratos. «No sólo vamos a poder ofrecer la oportunidad de aviso e información instantánea sobre esas segundas residencias, sino que nos va a permitir también proteger a las personas mayores a través de un convenio que queremos hacer con la consejería de Servicios Sociales. El consumo de agua puede ser un indicador de que una persona mayor que vive sola haya podido tener algún problema: si durante unas horas no se ha producido ningún consumo en uno de estos hogares, vamos a poder emitir una alarma a sus familiares o al sistema de teleasistencia», expresó ayer el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, desde el Centro de Control y el laboratorio de metrología de Canal de Isabel II, en Majadahonda.

El Canal de Isabel II tiene por objetivo alcanzar la renovación de los llamados contadores inteligentes en todos los hogares madrileños a finales de 2026. La Comunidad de Madrid ha incorporado ya el sistema de telelectura en el 50 por ciento de los contadores de agua potable de la región, alcanzando este mes de agosto los 800.000 dispositivos conectados a esta tecnología avanzada. «Este es sin duda un proyecto pionero en el mundo. Canal de Isabel II intenta hacer un uso cada vez más racional de este recurso que no podemos crear ofreciendo también a todos los usuarios madrileños la oportunidad de tener un control exhaustivo, casi hora a hora, de su consumo de agua», señaló el consejero.

50.000 usuarios alertados

La instalación de esta red de equipos de telelectura, que sustituirá a los actuales contadores –cuyo proyecto ronda los 200 millones de euros– permite a la compañía una gestión más eficiente y personalizada del recurso hídrico, al multiplicar por 1.460 el volumen de datos disponibles y acelerar significativamente la detección de posibles anomalías en el consumo. Su análisis ha permitido alertar, en los últimos dos años, a más de 50.000 clientes cuyos patrones de consumo resultaban anómalos, propios de un escape de agua. El envío de estos avisos automáticos por probables fugas ha posibilitado el ahorro de cerca de diez hectómetros cúbicos, el equivalente a más de 3.000 piscinas olímpicas.

Los servicios asociados a la telelectura, así como su instalación y la conexión del propio contador de agua, no acarrean coste alguno para los usuarios, que pueden consultar sus consumos detallados y establecer sus alertas desde la Oficina Virtual de Canal de Isabel II. El acceso a esta información más pormenorizada suele traducirse en una mayor conciencia hídrica y en la adopción de medidas de ahorro a nivel individual.