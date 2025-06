Choque frontal del número dos de Ayuso con los nacionalistas en el Senado por el uso del pinganillo

El Pleno del Senado ha sido escenario este miércoles de un choque frontal entre el senador y número dos del PP de Ayuso, Alfonso Serrano, y los nacionalistas por sus críticas al uso del pinganillo en una reunión entre españoles, algo que, según ha ... subrayado, ve «ridículo». El encontronazo se ha producido durante el debate de una iniciativa para extender el uso de traductores en la Cámara Alta, una propuesta a la que se ha opuesto el PP con su mayoría.

En su defensa de la posición del PP, Alfonso Serrano ha recordado que ahora mismo, en 2025, a niños y familias se les aísla por querer hablar en castellano en Cataluña. «Ocurre, así que lecciones ni una. Ni una lección de quienes se hacen los ofendiditos porque digamos que es una chorrada que 20 españoles utilicen pinganillo en una reunión».

«Cuando Cerdán descansa de montar cloacas y va a Waterloo, en qué habla. ¿Se pone pinganillo? Cuando el PNV, Bildu, Junts salen fuera a seguir preparando su hoja independentista, ¿se ponen traducción simultánea? Venga, hombre, señorías, no sean hipócritas. Este debate no va de respetar y defender las lenguas, este debate va de si queremos, como pretende el PSOE, sucumbir a las reivindicaciones nacionalistas y ya les digo que el PP no», ha lazando Serrano durante su intervención.

«Este debate no va de proteger o atacar las lenguas regionales, no. Este debate va de si queremos hacer el ridículo usando un traductor en una reunión cuando todos compartimos una lengua común. Esto no va de si se respeta a las diferentes identidades o sentimientos de nuestro país, que lo hacemos, esto va de si queremos aceptar sentirnos extranjeros y diferentes cuando compartimos la misma casa».

En ese momento han empezado a abandonar el hemiciclo senadores de Junts, PNV, Bildu, ERC y el senador nacionalista de Ibiza. «Pues muy bien, váyanse si quieren, cierren la puerta al salir, no tengan ningún problema. No somos socialistas ni dependemos de ustedes para seguir aquí. No dependemos de ustedes», les ha dicho Serrano desde la tribuna.

«Váyanse si quieren. Es la diferencia. Nosotros siempre querremos una Cataluña dentro de España y ustedes quieren una Cataluña fuera, y eso con el Partido Popular no va a pasar».

Serrano ha insistido en que «frente al intento de colonizarlo todo hay un Partido Popular que defenderá las instituciones y el Senado, frente al intento del Partido Socialista de colonizarlo y de los intentos de los independentistas de maniatarlo».

Los senadores del PP han aplaudido el discurso de Alfonso Serrano, muchos de ellos puestos de pie. Fuera de la Cámara, el PSOE de Madrid ha reaccionado rápidamente ante las palabras de Serrano: «Sois la antiespaña. Qué vergüenza, Alfonso Serrano. Seguís tan empeñados en vuestra España sectaria que os estáis quedando solos. Qué manera de faltar al respeto a la pluralidad de nuestro país«, han escrito los socialistas madrileños en las redes sociales.

La mayoría absoluta del PP en el Senado ha tumbado la iniciativa conjunta de ERC, EH Bildu, PNV, Junts, BNG y senadores del grupo de Izquierda Confederal para intentar extender el uso de las lenguas cooficiales en todos los debates y textos de la Cámara Alta, como ya ocurre en el Congreso desde esta legislatura. En la actualidad, el uso de las lenguas cooficiales en el Senado está limitado a los debates de las mociones en el Pleno, la Comisión General de las Comunidades Autónomas y la presentación de algunos textos escritos.