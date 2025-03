Ayuso pide a Moncloa «respeto» y que deje de ser «el macarra de clase» con Madrid

A cara de perro, así son actualmente las relaciones entre los Gobiernos central y regional. Pero lo que hasta ahora era un choque político e ideológico que confrontaba dos modelos absolutamente diferentes, ha derivado en la toma de algunas decisiones que muchos madrileños observan con ... estupor. Una fue el anuncio de que este año no habría desfile militar en la fiesta institucional del Dos de Mayo, por decisión del Ministerio de Defensa. Y otra, que este mismo ministerio vetaba la presidencia de la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, en una jura de bandera de civiles que hoy se celebrará en Alcobendas.

El resultado de estas actuaciones insólitas ha creado un enorme malestar en el Gobierno de Díaz Ayuso, que respondió con otro veto: no habrá ningún invitado del Gobierno central en los actos del Dos de Mayo, ni el delegado del Gobierno ni ningún ministro. Una acción que dio lugar ayer mismo a la reacción del ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que también es secretario general del PSOE de Madrid y aspira a ser candidato a la presidencia regional cuando vuelva a haber elecciones.

López tachó ese veto a los ministros en el Dos de Mayo de «salvajada institucional», y lo consideró «polémicas absolutamente absurdas, estériles. Yo creo que Madrid necesita lo contrario, necesita normalidad institucional, necesita entendimiento». Por eso, se comprometió a que «cuando haya un cambio» en la Comunidad en 2027 –tras las elecciones autonómicas–, «no pasarán ninguna de estas salvajadas institucionales; cuando sea presidente de la Comunidad de Madrid no pasarán esos chanchullos».

Palabras gruesas también, a las que respondió el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, que exigió al Gobierno central «respeto» y «que reflexione» y no se comporte «como el macarra de la clase». Le pidió también volver a la «normalidad institucional» y que no utilice al Ejército.

El caso es que, si nadie rectifica, hoy se producirá una jura de bandera de civiles muy singular en Alcobendas. Esta localidad decidió organizarla hace meses, y su alcaldesa, Rocío García Alcántara, invitó entonces a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a que asistiera a la misma. Es la misma práctica que se ha repetido en otras muchas regiones con este tipo de juras de civiles.

Con la sociedad civil

Pero el jueves, según explicaron fuentes del Gobierno regional, el Ministerio de Defensa «dijo que si acudía Ayuso, se cancelaba». Y al insistir la alcaldesa en su invitación a la jefa del Ejecutivo madrileño, «Defensa cambió de criterio: 'Si la presidenta acude, la alcaldesa no presidirá el acto junto al general de Brigada. En ningún caso Ayuso presidirá el acto'», explican las mismas fuentes.

Finalmente, al cierre de esta edición se mantenía que el acto lo presidiría en solitario el General de Brigada, Antonio Bernal, mientras que la presidenta regional y la alcaldesa de la localidad donde se celebran estarán situadas en «una zona acotada para invitados institucionales», indican en el Ayuntamiento. Allí estarán junto a empresarios de la zona, la presidenta de la Hermandad, otros concejales y representantes de la sociedad civil.

Está previsto que tras el acto, que se celebrará en la Plaza Mayor de Alcobendas, se produzca un breve desfile militar. No está claro si en el mismo sonarán pasodobles, algo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, no aprueba: «Pasar revista con un pasodoble en un acto militar quizá no sea lo más recomendable», dijo, entre las justificaciones para eliminar la parada del Ejército en el madrileño Dos de Mayo.