Suscribete a
ABC Premium

Ayuso gastará el próximo año 50 millones al día en Sanidad y Educación

Son los cuartos presupuestos de la presidenta desde 2019, y los primeros en superar los 30.000 millones

Las cuentas del último año de legislatura previo a las elecciones crecerán un 6,9 por ciento en Madrid

Gobierno prevé convocar a las CCAA en «próximos días» para fijar la senda de Presupuestos

Díaz Ayuso, junto al consejero de Presidencia (dcha) y el alcalde de Torrejón de Ardoz
Díaz Ayuso, junto al consejero de Presidencia (dcha) y el alcalde de Torrejón de Ardoz COMUNIDAD
Sara Medialdea

Sara Medialdea

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Seis años largos lleva Isabel Díaz Ayuso al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Tres legislaturas, dos de ellas de dos años y la tercera aún en el ecuador, en las que ha elaborado y aprobado cuatro presupuestos para la región. ... Estos que presenta su consejera de Economía este miércoles son los terceros del actual mandato, y por primera vez superarán los 30.000 millones de euros: el incremento será del 6,98 por ciento con respecto a los aprobados en diciembre de 2024, y que están actualmente en vigor. En las cuentas para el próximo año se destinan 50 millones de euros cada día a Sanidad y Educación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app