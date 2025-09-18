Suscribete a
Las noticias de ABC: El embudo del sistema continúa con jóvenes mal pagados y pensiones en crecimiento

El PP exige retirar de los colegios de Rivas Vaciamadrid la actividad «Educación por Palestina»

Los populares avisan de que supone un «adoctrinamiento en las aulas» en la línea ideológica «de la izquierda más radical»

El PP exige la suspensión inmediata del viaje de jóvenes a Palestina organizado por el Ayuntamiento de Rivas

La alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, con la alcaldesa, Aída Castillejo, de Izquierda Unida, a la cabeza, vuelve a estar en el foco de la polémica, en este caso por el «adoctrinamiento en las aulas», según denuncia el PP. Los populares exigen al gobierno ... municipal la cancelación de la actividad 'Educación por Palestina' y que no utilice el Programa de Apoyo Municipal a Centros Educativos «como arma para adoctrinar a los alumnos».

