El PP exige retirar de los colegios de Rivas Vaciamadrid la actividad «Educación por Palestina»

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, con la alcaldesa, Aída Castillejo, de Izquierda Unida, a la cabeza, vuelve a estar en el foco de la polémica, en este caso por el «adoctrinamiento en las aulas», según denuncia el PP. Los populares exigen al gobierno ... municipal la cancelación de la actividad 'Educación por Palestina' y que no utilice el Programa de Apoyo Municipal a Centros Educativos «como arma para adoctrinar a los alumnos».

El PP considera que se trata de una actividad que el ayuntamiento aprovecha «como instrumento ideológico, que lejos de fomentar el pensamiento crítico, cierra la posibilidad de la duda, impone unos planteamientos sesgados y niega la libertad de opinión». Esa actividad se ha presentado recientemente en los centros escolares de Rivas.

La actividad destinada al alumnado de 4º de la ESO y Bachillerato, según consta en la ficha descriptiva, plantea dinámicas como 'Introducción con el alumnado para conocer su pensamiento y conocimiento sobre la realidad palestina; breve charla explicativa sobre la situación histórica y actual, los Derechos Humanos y su vulneración en los territorios palestinos ocupados y las consecuencias y responsabilidades a nivel mundial, y juegos de rol para que el alumnado entienda mejor las situaciones reales vividas en Palestina'.

Además, incluye una «ronda de afirmaciones sobre Palestina que el alumnado deberá calificar como verdaderas o falsas, para así desmentir bulos y ampliar su pensamiento crítico con la información distribuida por los mass media», así como la proyección de un documental en el que se describe la vida en Palestina gracias a la experiencia en el terreno de una organización municipal, seguido de un debate sobre las experiencias personales vividas allí.

También habrá recogida de las conclusiones finales del alumnado «para ver en qué medida su opinión y conocimiento sobre Palestina ha cambiado».

La portavoz del PP, Janette Novo, denunció que la actividad «presenta un enfoque claramente parcial, que va en la línea ideológica de la izquierda más radical». «Manipulan la cultura y la educación para contaminar y emponzoñar a nuestros jóvenes», avisa la jefa de los populares en Rivas Vaciamadrid.