Ayuso acusa a Mónica García de ser «cómplice de la corrupción del Gobierno por no perder el coche oficial»

Este jueves se celebra el penúltimo Pleno de la Asamblea de Madrid antes del verano, en un periodo de sesiones especialmente tenso y bronco y hoy no ha sido la excepción. La izquierda ha intentado atacar a Isabel Díaz Ayuso por su papel en la ... Conferencia de Presidentes de Barcelona, pero la presidenta no se ha achantado. La presidenta regional ha aprovechado para acusar a la ministra Mónica García de ser «cómplice de la corrupción de Estado» y ha lamentado que «no sepa comportarse en público».

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, había intentado mofarse de Ayuso por «no aguantar la mirada» a Mónica García, en ese encontronazo que pudo ver toda España y que obligó a una profesional del protocolo a separar a la ministra cuando estaba muy cerca de la presidenta. «Asúmalo, señora Bergerot, la presidenta le hizo una cobra a Mónica García», ha advertido el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz-Pache.

Y justo cuando se han conocido las grabaciones que ponen al número tres del PSOE, Santos Cerdán, contras las cuerdas, la izquierda de Madrid ha decidido que lo mejor era lanzarse contra la presidenta regional por la situación de su novio y por las residencias. No les ha salido demasiado bien la jugada.

Nada más tomar la palabra, la portavoz del PSOE ha saludado a Ayuso en todas las lenguas cooficiales, pero la presidenta le ha pedido que no se deje el asturiano y el aragonés en sus 'buenos días'. Primer 'zasca' del día.

Pero Mar Espinar ha conseguido que la bancada popular soltara una carcajada cuando justo hoy, con las noticias que afectan a Santos Cerdán, ha optado por hablar del «cerco judicial» del novio de Ayuso. «Su nombre no va a pasar a la historia, pero va a estar en los sumarios judiciales», ha augurado.

«Buenos días, portavoz de la banda del Peugeot», ha respondido Ayuso. «Vaya noche han pasado en La Moncloa», ha comentado con sorna. «Vaya noche de encierro han pasado…para organizar otra operación de Estado». La presidenta ha hecho un repaso de la semana que lleva el PSOE y el Gobierno de Sánchez y de todos los casos de corrupción que acechan a los socialistas y al Ejecutivo. «Vaya semana la que han pasado. El Tribunal Supremo ve indicios de operación de Estado organizado desde la Presidencia del Gobierno contra un rival político. Por eso, está usted ahí de portavoz, porque han ido cayendo todos en cascada o qué se cree».

«Por la noche salen los audios del señor Cerdán, que fue el negociador de Bildu, de Puigdemont, el padrino de Leire y usted me viene al Registro de la Propiedad para ver un ático… porque querrá venir conmigo. Esto es por la convivencia. Cuando usted quiera le animo a ir juntas y vamos andando, como usted prefiera. Y si no, rectifique de una vez», ha avisado a la portavoz del PSOE.

Desde Más Madrid, Manuela Bergerot ha preguntado por la Conferencia de Presidentes de Barcelona. «La Conferencia se convocó para tapar la corrupción del Gobierno», ha respondido Ayuso. Bergerot ha comentado que Ayuso fue «a montar un numerito a Mónica García delante de todas las cámaras y a despreciar las lenguas cooficiales». «No le salió bien ni una de las escenitas que había preparado, hizo el ridículo». «Mientras usted hacía el ridículo en Barcelona, la causa contra González Amador, su novio, seguía engordando». «Por eso está tan nerviosa, por los dos juicios a su novio y por las residencias. Por eso no aguanta la mirada a Mónica García», ha asegurado la portavoz de Más Madrid.

Ayuso ha comentado que hay una ministra que «no sabe comportarse en público», en referencia a Mónica García. «Que agarra por el hombro y da golpes a los periodistas, como hacía en esta Cámara cuando nos señalaba como una pistolera, que da la espalda a los médicos, que no remedia la falta de profesionales y que sigue dando la espalda a los enfermos de ELA», ha subrayado. «Traga con todos los casos de corrupción de este Gobierno, son ustedes cómplices de corrupción de Estado, por no dejar el coche oficial. Que no se extrañe cuando venga Podemos a cepillarse ese patético legado que han dejado».

Premio al Zendal

La presidenta de la Comunidad ha aprovechado para celebrar el último premio que ha recibido el proyecto para enfermos de ELA del Hospital Enfermera Isabel Zendal, un hospital muy criticado desde sus inicios por Mónica García y su partido. La Comunidad de Madrid ha sido galardonada con el Premio European Healthcare Design por el diseño arquitectónico del Centro de Atención Diurna para pacientes de ELA (CEADELA) en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal.

En esta misma sesión de control, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha reprochado a Ayuso que el viernes pasado se sentara y se fotografiara, en la Conferencia de Presidentes, con Pedro Sánchez, al que ha calificado como «jefe de un Gobierno que es una banda criminal».

«Esa banda a la que se refiere más me persigue a mí que a ustedes», ha replicado la presidenta regional. «Esta banda criminal persigue a los españoles, a los jueces, a los que disientes», ha insistido la portavoz de Vox.