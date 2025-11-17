Suscribete a
La Asamblea de Madrid aprobará la nueva Universidad IE el 11 de diciembre de forma exprés

Será el centro privado número 14 de la red universitaria de la Comunidad de Madrid

Ayuso defiende la objeción de conciencia frente al aborto y llama «dictador» a Sánchez tras anunciar un recurso contra Madrid

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio
El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio Efe
Mariano Calleja

Madrid

La nueva Universidad IE Madrid ya tiene fecha definitiva para su aprobación. El Pleno de la Asamblea de Madrid abordará el próximo 11 de diciembre el proyecto de ley que remitió el Consejo de Gobierno la semana pasada. Se incluirá en el orden del ... día en lectura única, por lo que previsiblemente se aprobará ese mismo día con los votos de la mayoría absoluta del PP de Ayuso.

