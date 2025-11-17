La Asamblea de Madrid aprobará la nueva Universidad IE el 11 de diciembre de forma exprés

La nueva Universidad IE Madrid ya tiene fecha definitiva para su aprobación. El Pleno de la Asamblea de Madrid abordará el próximo 11 de diciembre el proyecto de ley que remitió el Consejo de Gobierno la semana pasada. Se incluirá en el orden del ... día en lectura única, por lo que previsiblemente se aprobará ese mismo día con los votos de la mayoría absoluta del PP de Ayuso.

La Mesa de la Asamblea y la Junta de Portavoces han dado el visto bueno a la solicitud de la tramitación del proyecto de ley en lectura única, que había presentado el Grupo Popular. Los grupos de la izquierda se han mostrado disconformes, ya que ese procedimiento reduce al máximo el debate y la tramitación parlamentaria de una ley.

El artículo 167 del Reglamento de la Asamblea permite esa tramitación: «Cuando la naturaleza de un proyecto o proposición de ley lo aconseje o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno, a propuesta de la Mesa de la Asamblea, de acuerdo con la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite en lectura única».

Noticia Relacionada El Gobierno de Ayuso envía a la Asamblea el proyecto de ley que impulsa la IE Universidad Madrid Mariano Calleja El nuevo centro de estudios superiores ampliará plazas y titulaciones, e incorporará nuevas disciplinas como la Arquitectura y Diseño, las Ciencias y Tecnología y las Relaciones Internacionales

Con esta tramitación en lectura única, el 11 de diciembre se procederá a un debate en el Pleno durante el que intervendrán los Grupos Parlamentarios para fijar su posición sobre el contenido del proyecto de ley, así como sobre las enmiendas presentadas, por tiempo máximo de quince minutos cada uno. E debate comenzará con la presentación de la iniciativa legislativa por el Consejo de Gobierno.

Finalizado el debate, salvo que algún Grupo Parlamentario solicite votación separada por enmiendas o grupos de enmiendas, la Presidencia someterá a una única votación la totalidad de las enmiendas al articulado formuladas por cada Grupo Parlamentario por el orden de su presentación. Por último, se someterá el conjunto del texto, con la incorporación de las enmiendas que hubieran sido aprobadas, a una sola votación, según el Reglamento de la Cámara autonómica madrileña.

El Consejo de Gobierno que preside Ayuso aprobó la semana pasada el proyecto de Ley de Reconocimiento del nuevo centro universitario del Instituto de Empresa, que llevará el nombre de IE Universidad Madrid. Supondrá la ampliación de la oferta académica de la región.

Según señalaron desde la Comunidad, esta universidad ampliará las plazas, titulaciones y áreas académicas del actual Centro de Estudios Superiores IE. Continuará con su experiencia en el ámbito de la Administración de Empresas y del Derecho. Asimismo, incorporará nuevas disciplinas como Arquitectura y Diseño, Ciencias y Tecnología o Relaciones Internacionales, con el objetivo de reforzar su diversificación hacia el campo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

La red universitaria madrileña está formada actualmente por seis centros públicos y 13 privados que ofrecen más de 1.800 títulos oficiales de grado, máster y doctorado y cuentan con más de 300.000 alumnos procedentes tanto de la región como del resto de España y de otras partes del mundo, especialmente de países de Hispanoamérica.