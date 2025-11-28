Los adultos ya se pueden vacunar contra la gripe en el Hospital Zendal sin cita previa

Suscribete a
Vacunaciones en el Hospital Isabel Zendal durante la pandemia de Covid-19
NATALIA LOIZAGA

Las personas mayores de 18 años ya se pueden vacunar contra la gripe en el Hospital Isabel Zendal, habilitado por la Comunidad de Madrid desde este viernes. El horario del centro sanitario es de lunes a viernes, de 8:30 a 20:30 horas, ... y no se requerirá cita previa para el procedimiento. La medida se mantendrá hasta que haya cambios en la situación epidemiológica, aunque los menores de edad tendrán que seguir vacunándose en los centros de salud.

