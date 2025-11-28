Los adultos ya se pueden vacunar contra la gripe en el Hospital Zendal sin cita previa

Las personas mayores de 18 años ya se pueden vacunar contra la gripe en el Hospital Isabel Zendal, habilitado por la Comunidad de Madrid desde este viernes. El horario del centro sanitario es de lunes a viernes, de 8:30 a 20:30 horas, ... y no se requerirá cita previa para el procedimiento. La medida se mantendrá hasta que haya cambios en la situación epidemiológica, aunque los menores de edad tendrán que seguir vacunándose en los centros de salud.

La decisión llega después de que esta semana se haya superado el umbral epidémico, con una incidencia de 42 casos por cada 100.000 habitantes. Con ella, la sanidad pública madrileña pretende reforzar la campaña de inmunización que se inició el pasado 15 de octubre y que, por el momento, ha vacunado a más de 1,2 millones de personas en la región, según ha informado la Comunidad.

La medida está especialmente dirigida a los madrileños mayores de 60 años, personal sanitario y pacientes crónicos. También es recomendable para embarazadas o enfermos con patologías cardiovasculares, respiratorias, renales o diabetes, cuidadores de personas vulnerables, fumadores y docentes.

El Hospital Enfermera Isabel Zendal se suma a los más de ochocientos puntos de vacunación contra la gripe que coordina en la región la Dirección General de Salud Pública. La Comunidad de Madrid reitera que la vacunación es la medida más eficaz para evitar las complicaciones graves de la gripe, y advierte a las personas con síntomas respiratorios que extremen las precauciones.