La vuelta a los colegios de Madrid empieza hoy con 1º, 2º y 3º de Primaria y el segundo ciclo de Infantil

Con el miedo y la incertidumbre –en padres, alumnos y docentes– como sombra alargada de este inicio de curso escolar marcado por el Covid-19 , el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio , apeló ayer al «sentido común» para que los madrileños sean «racionales» ante la vuelta a las aulas de sus hijos. Un regreso escalonado en el que hoy toman el relevo los 211.380 niños matriculados de 1º, 2º y 3º de Primaria , segundo ciclo de Infantil y Educación Especial tras el arranque de las guarderías regionales y municipales de la capital, el pasado viernes y anteayer, respectivamente. «A lo mejor tienen menos posibilidades de infectarse en el centro que en otras actividades», incidió el consejero del ramo en TVE.

Consciente de lo que define como una «intranquilidad lógica», subrayó que «la educación no se puede parar». No lo hará ni siquiera a pesar de que 2.500 de los 66.000 diagnósticos de Covid-19 realizados hasta el sábado a profesores de la región dieran positivo. La Consejería de Educación asegura que, si se reconfirmaran esos positivos a través de PCR , los docentes serían sustituidos por interinos –además del refuerzo de 10.610 profesores que el Ejecutivo madrileño tiene previsto contratar para bajar la ratio por aula–.

La propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso , explicó ayer en una ronda de entrevistas en radio y televisión que los centros conocerían desde ayer los refuerzos que reciben. Al mismo tiempo, el vicepresidente, Ignacio Aguado , reconoció que algunos centros educativos de la región comenzarán el curso con «desajustes puntuales» y espacios cerrados. No obstante, defendió que se tratarán de «casos puntuales» en un «escenario inédito a causa de la pandemia ». Asimismo, aseguró que el Gobierno tiene marcados todos sus plazos y protocolos para que ningún docente retome su puesto sin tener los resultados de sus test de coronavirus. Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, su titular, Isabel Celaá , volvió a instar ayer a las autonomías a contratar a más profesores.

Desde la Comunidad de Madrid no niegan la posibilidad de que se puedan producir contagios en el ámbito escolar, aunque defiende firmemente, frente al temor de padres y comunidad educativa, que «la vida tiene que seguir». «Una generación entera de estudiantes no se puede quedar atrás», afirmó Díaz Ayuso en una de sus entrevistas. Desde municipios como Leganés lamentaron ayer, de nuevo, que el Gobierno regional no haya respondido aún a la propuesta del Ayuntamiento, que preside Santiago Llorente (PSOE), de ceder espacios municipales para aliviar la presión en los colegios cuyos grupos no pueden superar las 20 personas. Desde Educación explican que tienen «muchos ofrecimientos» de espacios municipales y que el hecho de que no hayan contestado «no quiere decir que lo despreciemos», informa Ep.

Ayuso considera que la vuelta a los colegios en Madrid es «ambiciosa» y pidió ayer «confianza» al tiempo que criticó una « campaña despiadada » contra la Comunidad. «Que hay un colegio que tiene problemas, será un colegio de Madrid. Que hay un colegio que funciona bien, será de otra comunidad autónoma. Esto es todos los días, todo el rato. Sí que estamos señalados y, además, poco protegidos», expuso su malestar en Cope con el Gobierno central. «Si se hunde Madrid, se hunde España», remarcó.

«No tenemos una bola que vaya anunciando todo lo que va ocurriendo en el futuro. Yo sí sé que los colegios están volviendo con mucha ilusión –y con mascarilla obligatoria desde los 6 años–», incidió, sobre la apertura de centros de Primaria con los primeros cursos y que continuará mañana en los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES). Lo hará con los alumnos de 3º y 4º de la ESO –135.298 estudiantes– y del ciclo de Bachillerato –108.465 matriculados–. En los centros habrá recorridos de entrada y salida diferenciados y señalizados, además de un protocolo de higiene que incluye la ventilación frecuentes de las clases y la figura de un coordinador Covid-19. Este contará con un equipo de protección individual (EPI) para tratar los casos con sospecha de contagio, que se aislarán en un aula especial.

La vuelta escalonada se sucederá, si la situación epidemiológica lo permite, con otras enseñanzas no universitarias como las Artísticas de Música y de Educación Secundaria –que también arrancan hoy para los cursos 3º y 4º– o Escuelas de Arte –que empezarán el próximo lunes–. Como estas últimas también lo harán los Centros de Educación de Personas Adultas. El jueves 17 de septiembre será el turno para 4º, 5º y 6º de Primaria y, un día más tarde, 1º y 2º de la ESO. Esa misma jornada volverán a las aulas los inscritos en Formación Profesional Básica.