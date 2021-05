Visto para veredicto el juicio contra el rey del cachopo: estas son las claves para la sentencia César Román está acusado de matar y descuartizar a su novia Heidi Paz y el fiscal pide para él 15 años de cárcel

El juicio contra César Román Viruete, también conocido como el rey del cachopo, ha quedado visto para el veredicto del jurado este jueves. El empresario, que fue arrestado en un restaurante de Zaragoza donde trabajaba con una identidad falsa tras huir de la capital en 2018, está acusado de matar y descuartizar a su novia Heidi Paz y la Fiscalía pide para él 15 años de cárcel por un delito de homicidio, con las agravantes de parentesco y de violencia de género, y otro de profanación de cadáver; mientras que su defensa pide la absolución en el caso. Estas han sido las claves durante el juicio que determinarán el veredicto final.

– La declaración del rey del cachopo: César Román declaró durante horas pertrechado con el sumario como si fuera un abogado. Afirmó que Heidi Paz se había dedicado a la prostitución y que, cuando le dieron muerte, andaba involucrada en una red de narcotráfico dirigida por un comisario de la Policía Nacional dedicada a 'vuelcos' (robos de alijos a otros traficantes) de cocaína. También señaló que el 13 de agosto mantuvo una reunión en Legazpi con la supuesta trama organizada porque en mayo le habían prestado 9.000 euros a la muchacha para regularizar sus papeles y traer a sus dos hijos menores a España. Además, relató que cuando dejó de saber de su paradero es cuando llegó a esa cita, casi por casualidad, con los señalados narcos. En su alegato final, rey del cachopo ha asegurado que no existen pruebas de su culpabilidad. «Aquí se han presentado indicios como si fueran pruebas», ha destacado. «Las causas son tantas que venir a determinar que una persona es culpable por meras especulaciones es una barbaridad».

– El relato de la madre de Heidi Paz: Gloria Francis B.S., madre de la joven hondureña, identificó en el juicio la maleta en la que el 13 de agosto de 2018 se halló el torso de su hija, aseverando que pertenece al acusado porque la vio en la mudanza que realizó la pareja a un piso en Vallecas. También aseguró que nunca le gustó César Román porque era un hombre mucho más mayor que ella, «muy celoso» y que hostigaba a su hija. «Quería saber dónde vivían. Ella me dijo que no me quería preocupar. Ese es mi dolor. Podría haber llamado a la Policía. Sabía que este hombre le estaba haciendo daño por lo celoso, por el maltrato que le daba. Yo sé que la maltrataba», narró con la voz quebrada y llorando. La madre negó que su hija estuviera metida en líos y anduviera con bandas latinas en Honduras.

– Declaraciones de las ex parejas: La ex mujer de César Román describió su perfil violento, controlador, manipulador y celoso. En uno de los episodios de violencia, relató que le tiró en la calle una bombona de butano encima y en otro lanzó a su sobrina desde un taxi en marcha. Otra de sus exparejas aseveró que el acusado «mató» a tres de sus perros y a otra perrita le dio «una paliza y le rompió la mandíbula», hechos ocurridos en el chalé en el que vivían en Cubas de la Sagra y que fue corroborado por otro de los testigos.

– La prueba pericial: Se ha tratado de determinar si el torso hallado en una maleta calcinada encontrada en una nave que tenía alquilada el acusado correspondía al de Heidi Paz, frente a la tesis de la defensa de que podría estar con vida y oculta en una posible organización criminal. Dos de los médicos forenses que comparecieron indicaron que apreciaron en un primer examen externo dos incisiones en el tronco y reconocieron que ello dificulta apreciar las cicatrices de una cesárea que se le practicó a la muchacha en uno de sus dos partos. «Puede haber cicatriz y que se haga invisible. Cabe esa posibilidad que exista pero que no se vea. Había zonas en el torso donde faltaba piel. Hay cortes en la piel. Si hubiera estado ahí la cicatriz, habría desaparecido», recalcaron. Al cuerpo se le amputaron las extremidades, la cabeza y los senos. Todo ello con cortes regulares realizados a través de las articulaciones y no en la zona ósea, lo que indica que el homicida sabía cómo hacerlo.

– El informe final de la Fiscalía: El fiscal Miguel Mínguez sentenció que los hechos probados en el juicio determinan que acabó con la vida de Heidi Paz la madrugada del 5 de agosto de 2019 y procedió a posteriori a seccionar el cadáver para dificultar su identificación. «Debe haber un respeto por los difuntos y por sus familiares. En este caso se privó a la familia de enterrar las partes que no han aparecido», aseveró el representante del Ministerio Fiscal. Además, enumeró los indicios que permiten enervar la presunción de inocencia del rey del cachopo, de 47 años. En primer lugar, que el móvil de Heidi estaba en poder del acusado, dado que la Policía lo localizó en el piso que alquiló César Román en Zaragoza para ocultarse. En el terminal constaba la última llamada realizada por la joven a su pareja a las cinco de la madrugada y que sería su última conexión. Según el fiscal, la muerte de Heidi se produjo ese día aludiendo a la pericial en la que se habló de que las larvas de insectos aparecidos en la maleta en el que se halló el torso situaban la data del fallecimiento cercano a ese día. Otro de los indicios en el que se apoya el fiscal es el comportamiento «controlador» del acusado conforme a la declaración de Gloria, la madre de la joven, y sus exparejas, entre ellas su exmujer y madre de su hija menor. En relación a Natividad, mencionó como tercer indicio los antecedentes penales al tener una condena por hechos violentos relacionados con su exmujer, con la que convivió durante catorce años. El cuarto indicio es el conocimiento de César en manipular carne, apoyándose en la pericial de dos forenses que determinaron que el asesino sabía seccionar al cortar a la perfección el cuerpo por las articulaciones, algo propio de carniceros o cirujanos.