Villacís enmienda a su concejal y se muestra en contra de borrar el mural feminista de Ciudad Lineal

Tras apoyar la iniciativa presentada por Vox en el distrito de Ciudad lineal para eliminar el mural feminista, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha expresado hoy que no está a favor de borrarlo porque «el sectarismo no se combate con sectarismo». A pesar de este cambio de criterio, Villacís ha insistido en que no quiere que se entienda como «una desautorización» del concejal del distrito, Ángel Niño. «Hablando con él y entendiendo las razones que le llevaron a votar así, él también ha comprendido mi punto de vista porque, aunque no te guste, nuestra política es la de hacer cosas, no la de borrar», ha defendido Villacís.

Según ha indicado la vicealcaldesa, ya se han puesto en contacto con los distintos colectivos del distrito para trabajar en una propuesta alternativa que consiga aglutinar una mayoría antes de elevarla al Pleno. «Me guste o no, sea sectario o no, el sectarismo no se combate con sectarismo porque es acabar jugando con lo mismo. No estoy a favor de la política de borra, pinta y colorea de los extremistas», ha argumentado.

Por su parte, el regidor, José Luis Martínez-Almeida, arguyó que «tan democrático es decidir ponerlo como es decidir quitarlo». «Ese mural no estaba hace unos años. Hubo una decisión de la Junta de Ciudad Lineal en Pleno que lo decidió. ¿Eso es democrático? Sí. ¿Es democrático que se acuerde ahora retirarlo? También», expresó.

La polémica ha ido creciendo después de que Vox consiguiese el pasado jueves sacar adelante en el Pleno de Ciudad Lineal que se suprimiese el mural feminista del centro deportivo municipal de la Concepción por su «mensaje político». Esta una proposición que contó con el apoyo de PP y Ciudadanos y el rechazo de Más Madrid y PSOE.

La decisión generó las quejas que se han materializado ya en 47.800 firmas en la plataforma Change.org para conservar la pintura que representa a mujeres como Frida Kahlo o la cosmonauta Valentina Tereshkova, con el lema «Las capacidades no dependen de tu género». Fue realizado por Unlogic Crew dentro del programa municipal Compartiendo Muros.

En su momento, el concejal-presidente de Ciudad Lineal, Ángel Niño, justificó su posición al afirmar que siempre se mostrará «a favor de la igualdad entre hombres y mujeres sin distinción ni ideología política», pero aboga por «rendir homenaje a quienes hacen de la sociedad un lugar mejor y son ejemplo para los jóvenes», ya que, según sostuvo, «en este mural no todas las figuras lo son». En concreto, se refirió a Liudmila Pavlichenko como la «francotiradora del Ejército Rojo» y «símbolo de la propaganda comunista».