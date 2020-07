Un vecino tira un cubo de lejía sobre los clientes de un bar de Vicálvaro «por el ruido» El incomprensible lanzamiento afectó a un hombre en un ojo, a una mujer en el cuero cabelludo y varios de los presentes en la ropa y zapatillas

El fuerte olor a lejía tornó el susto inicial en miedo y desesperación. La clientela del bar La Facultad, en el distrito de Vicálvaro, se vio sorprendida el pasado sábado de madrugada cuando un vecino arrojó un cubo de agua mezclada con esta sustancia química sobre las personas que se encontraban sentadas en las mesas de la terraza. Los hechos tuvieron lugar minutos después de las 1.30 horas en el exterior del centro comercial La Rampa 1. En ese momento disfrutaban de una agradable velada una quincena de clientes, divididos en tres grupos: una pareja, una familia con un menor y una cuadrilla de ocho amigos. El incomprensible lanzamiento afectó a un hombre en un ojo, a otra mujer en el cuero cabelludo y a varios de los presentes en la ropa y zapatillas, desteñidas por la corrosión del peligroso líquido.

Tres unidades del Samur-Protección Civil, una de ellas especializada en riesgos químicos, acudieron hasta el enclave para atender al hombre aquejado de un ojo, que no precisó de traslado hospitalario. Pese a no tener que lamentar daños mayores, la indignación todavía colea entre los consumidores del establecimiento, estupefactos por lo que podía haber pasado en caso de que la lejía hubiera caído de lleno sobre alguno de los presentes. El propietario del local, que también sufrió daños en el uniforme de trabajo, y el cliente atendido por los sanitarios desplazados, ya han denunciado lo ocurrido.

«Entiendo que es una calle de bares y al ser verano la gente duerme con la ventana abierta. Pero no estábamos gritando ni haciendo ruido», relata una de las perjudicadas, en conversación telefónica con ABC. Consciente de las molestias que en este tipo de puntos se pueden generar, añade que hubiera visto lógico que el autor del ataque o cualquier otro vecino abriese la ventana para pedir un poco de silencio: «O que llame a la Policía si no está conforme. Lo que no puede ser es que se tome la justicia por su mano pudiendo provocar una desgracia como dejar ciego a alguien».

Esta testigo advierte de que no es la primera vez que tiran algo desde las ventanas superiores. «Yo he visto caer cubos de agua, pero nunca lejía», prosigue, sin entender qué pudo pasar por la cabeza del responsable para hacer algo así: «Los vecinos sí que se quejan, pero esta zona no es diferente a ninguna otra donde haya un pub». Así, tras percatarse de la gravedad del lanzamiento, todos corrieron a refugiarse debajo del pequeño techado de la fachada. Un coche de la Policía Nacional y otro de la Municipal se personaron poco después para recabar lo sucedido y tratar de identificar al culpable.

El bloque señalado consta de cinco plantas, más el bar a pie de calle. «No sabemos si han dado ya con el causante, pero los agentes nos dijeron que en caso de que el parte de lesiones del hombre fuera grave, volverían para detenerlo», remarca la clienta. Cuestionada por el posible temor a padecer nuevas ofensivas, incide en que ella y sus amigos no van a dejar de ir al bar: «Abrieron la terraza la semana pasada, después de bastante tiempo cerrada, por lo que tampoco han podido generar grandes problemas».

La lejía también malogró las consumiciones de las mesas, lo que motivó que el dueño de La Facultad no cobrase nada a la clientela: «Nos dijo que tenía que tirarlo todo». Ahora, el hostelero y los otros quince afectados se mantienen a la espera de que se depuren responsabilidades para poder reclamar los daños ocasionados en sus prendas y demás pertenencias.