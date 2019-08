Trasladan al hospital al torero que llevaba 11 días en huelga de hambre frente a Las Ventas Luis Gerpe se encontraba muy débil; el diestro reclama la oportunidad de confirmar su alternativa en Madrid

Las asistencias del Samur trasladaron este lunes al Hospital Universitario La Princesa de Madrid al torero Luis Gerpe, que revindica torear en el ruedo de la capital con una huelga de hambre que comenzó el pasado 8 de agosto ante la puerta grande de la plaza de Las Ventas.

Según confirmó a la agencia de noticias Servimedia el entorno del torero de Seseña (Toledo), Gerpe fue trasladado al centro hospitalario al encontrarse «mal, mareado y muy débil». «Le dolía el pecho y el abdomen», señalaron las mismas fuentes.

En una reciente entrevista, el torero explicó que, con esta huelga de hambre, revindica su «derecho» y lo que se ha «ganado». «Yo no estoy pidiendo una oportunidad, simplemente estoy pidiendo que me den lo mío, porque en mi época de novillero corté tres orejas y di dos vueltas al ruedo y toreé ocho tardes aquí en Las Ventas. Cuando fui alumno de la Escuela de Tauromaquia de Madrid fui el triunfador de mi año. Creo que he tenido una trayectoria de novillero entre los punteros», agregó el diestro, de 25 años.

Posteriormente, tomó la alternativa en Alcalá de Henares (Madrid) hace cuatro años, de manos de Curro Díaz y con Miguel Abellán como testigo, ceremonia que quiere confirmar, como es usual en su profesión, en Las Ventas.

El pasado miércoles la empresa gestora de la plaza de toros de Las Ventas, Plaza 1, aseguró en un comunicado que «no aceptará para la elaboración de su programación taurina ningún tipo de acción, en forma de huelga de hambre, por parte de toreros o novilleros», como es el caso del diestro Luis Gerpe.