Un test informático reduce en un 77 por ciento el acoso en las aulas madrileñas El modelo «Sociescuela», impulsado por la Comunidad hace cuatro años, ya se usa en otras regiones

Jorge Dastis @jdastisgarcia MADRID Actualizado: 23/07/2019 01:28h

Prevenir el acoso escolar, identificar a los alumnos con más riesgo de sufrir «bullying» (o de perpetrarlo), analizar la relación entre la vida familiar y la académica... Son algunos de los objetivos del proyecto «Sociescuela», un test informático disponible para todos los centros de la Comunidad de Madrid y que, desde su implantación en 2015, ha conseguido reducir en un 77 por ciento los casos de acoso en las escuelas adscritas al programa. «Ojalá todos los centros lo adopten como una rutina», comenta Isabel Serrano, la jefa de la Unidad de Convivencia de la Consejería de Educación.

Las cifras parecen avalar este deseo: en el curso 2018-2019, que acaba de terminar, un total de 1.092 colegios e institutos han participado en la iniciativa: un 33 por ciento más que el curso pasado. Esta adscripción es importante no solo porque aumenta el alcance de la estrategia de prevención, sino porque es gracias a las aportaciones y comentarios de los profesores que se puede mejorar y actualizar el test: recientemente se han incluido programas específicos para los alumnos con necesidades especiales y para detectar casos de violencia de género. «Uno de los datos más importantes que nos ha permitido conocer el estudio es que el acoso comienza a despuntar en tercero de primaria», explica Serrano. También que, en la mayoría de los casos, el acosado no había intentado comunicarse con su familia. Todos estos datos, sin embargo, mejoran sustancialmente desde la implantación del programa: de un 43 por ciento de potenciales víctimas que no han hablado nada de su situación en el curso 2016-2017, se ha pasado a un 21 por ciento en el curso 2017-2018.

Colaboración médica

El esfuerzo de la Comunidad por liderar la lucha contra el «bullying» ha llevado a médicos del Hospital Gregorio Marañón a colaborar con el programa, para estudiar la relación entre la situación familiar de las víctimas y agresores y su comportamiento en las aulas. Además, otras comunidades autónomas, como La Rioja o Navarra, han adoptado también el test, que se ofrece de manera gratuita y en abierto a todos los docentes que deseen formar parte del proyecto.

«Sociescuela» ayuda no solo a identificar víctimas o agresores, sino también a los alumnos más «prosociales», aquellos que pueden ayudar a la integración en el aula, y ofrece guías a los profesores para organizar el espacio y establecer protocolos de actuación en el caso de que uno (o varios) de sus alumnos sean víctima de acoso.