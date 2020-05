La subida de sueldo a uno de los enchufes de Noelia Posse deja en el aire los presupuestos de Móstoles Más Madrid Ganar Móstoles supedita su apoyo a la retirada de un complemento de 12.600 euros al gerente de Urbanismo

Ignacio S. Calleja
Madrid Actualizado: 25/05/2020 18:20h

Los líos en el Móstoles de Noelia Posse no cesan. Ocho meses después de las informaciones sobre los casos de nepotismo en el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSOE, la polémica ha resucitado y un nuevo trato de favor deja en el aire los presupuestos municipales. Más Madrid Ganar Móstoles no apoyará las cuentas si no se retira un completemento salarial de 12.600 euros al gerente de Urbanismo, Miguel Espelosín, que fue uno de los beneficiados por los nombramientos a dedo de la alcaldesa.

El acuerdo de presupuestos entre el PSOE, Más Madrid y Podemos era un hecho, pero esta partida lo ha dinamitado. La formación, que da por roto el pacto, ha detallado que decidirán este miércoles el apoyo definitivo, supeditado en todo caso a rectificar la subida de sueldo de Espelosín. «Pedimos al gobierno de Móstoles una respuesta de consenso a la altura de lo que este pueblo necesita con urgencia», han señalado desde el grupo municipal a través de su cuenta de Twitter. Más Madrid Ganar Móstoles, liderado por Gabriel Ortega, ya abandonó el Gobierno local tras los escándalos y pidió activamente la dimisión de Posse como regidora.

El nombramiento de gerente de Urbanismo, precisamente, fue uno de los casos que evidenciaron la red de enchufismo de la socialista en el Ayuntamiento. Espelosín fue incorporado a pesar de que no cumplía con el requisito de 15 años de experiencia profesional, algo indispensable para desempeñar el puesto. Como informó ABC, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid tumbó su contratación por no adecuarse a los requisitos del puesto. Así, no solo se mantiene en el cargo, sino que el equipo de Gobierno prepara un aumento de sueldo de 12.600 euros al año.

Sucesión de escándalos

El caso de Espelosín, no obstante, no se limita a su falta de capacidades. El Ayuntamiento colocó el pasado mes de agosto como coordinadora general de Urbanismo a la mujer que avaló su experiencia para que accediera al cargo a pesar de que no era así. Carmen Rosas Camacho, también contratada a dedo, firmó que Jesús Miguel Espelosín trabajó como arquitecto en su estudio desde 1999 hasta 2009. Ambos episodios componen la lista de enchufes de Posse en Móstoles, aferrada al cargo, suspendida de militancia en el PSOE y, a pesar de que ya han pasado ocho meses, todavía a la espera de la resolución del comité de ética del partido.

Posse comenzó con la designación de su hermana Laura como responsable de las redes sociales del Consistorio, a razón de 52.000 euros anuales. Después se supo que no era un caso aislado. También ascendió a su tío Héctor Vicente Posse a director técnico de Deportes y aumentó el sueldo 800 euros a su expareja, Gonzalo Sánchez. Además, la coordinadora de Gabinete de Alcaldía, Alicia Domínguez, dimitió tras saberse que es amiga personal de la alcaldesa y que coincidió en otro trabajo con el gerente del Instituto Municipal del Suelo (IMS), Luis Vázquez, también amigo de Posse.