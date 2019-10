ATAQUE MORTAL EN COSLADA El rottweiler que mató a su dueño no estaba inscrito como peligroso Habla la familia: «La mujer de Miguel Ángel es deficiente y se puso muy nerviosa. Aquí no hay nada raro, fue un accidente»

Seguir M. J. Álvarez @mariajo_abc Madrid Actualizado: 01/10/2019 00:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ninguno de los tres perros de raza potencialmente peligrosa, Rottweilers cruzados con Pitbulls, entre el que figura el que atacó a su dueño hasta matarle el pasado domingo en Coslada tenía la documentación en regla. No constaban inscritos en el registro municipal de animales potencialmente peligrosos del ayuntamiento de la localidad ni en el de la Comunidad de Madrid, como exige la ordenanza municipal y la ley autonómica. Así lo indicaron ayer fuentes municipales. Por lo tanto, su dueño y víctima de la agresión, Miguel Ángel S. G., de 48 años, carecía de permiso para tenerlos.

No obstante, precisaron que el único que estaba registrado en el consistorio era el galgo. Los dos animales grandes, el macho y la hembra, cuentan con microchip, el DNIdel can, no así su cría, una perra.

Los animales fueron retirados de la vivienda, situada en la calle de las Corbeteras, número 13, del Polígono de la Estaciónpor agentes de la Unidad Canina de la Policía Local. Hicieron uso de trajes especiales para evitar mordeduras. Fueron trasladados hasta un Centro de Protección situado en Mejorada del Campo. La juez encargada del caso ordenó que se les practiquen a los canes los análisis de ADN para precisar con exactitud quién fue el atacante. Luego, en función de los informes, se determinará su futuro: es decir, si debe ser sacrificado o no, al igual que los demás canes de raza potencialmente peligrosa en función de su estado.

Mar, la mujer de la víctima, relató a sus vecinos y familiares cuando salió a la calle totalmente ensangrentada y cubierta solo por una camiseta, que había sido la perra. «Lo ha matado. Lo ha matado», repetía, histérica.

No tiene ni móvil

El cadáver de su marido estaba ayer en el Tanatorio de Coslada, a la espera de que le fuera practicada la autopsia. El can, muy agresivo, le destrozó la cabeza y la cara provocándole la muerte prácticamente en el acto. Al parecer, según las primeros indicios todo apunta a un accidente.

Familiares de la víctima pidieron respeto ante la terrible tragedia que sufren. «Aquí no hay nada raro, solo un desgracia. Se trata de gente muy humilde. Mar apenas sabe leer, sufre una deficiencia intelectual y él había perdido un oído. Estaban en el salón cuando a Miguel Ángel, aquejado de bronquitis crónica (y fumador de 40 cigarrillos al día), le dio un fuerte ataque de tos. Ella le golpeó en la espalda, y asustada porque no se le pasaba, gritó su nombre, la perra se revolvió, a saber porqué y le destrozó», precisó un allegado sin querer decir su nombre. «Puede que ella tardara en reaccionar porque le costara encerrar al animal y no llamó al 112 sino a un cuñado a gritos por los nervios. No tiene ni móvil. La tensión estalló entre la familia ante las horas que estuvo el difunto en la casa solo con los perros. No hay más».

Este hombre negó que la pareja discutiera y que ese pudiera ser el desencadenante del ataque. La perra que le atacó se la regalaron a la víctima; luego la cruzó con el macho y se quedaron con una cachorrila. Y, negó, tajante, que el fallecido utilizara a los perros para azuzar a la gente. «Es cierto que no les compraban pienso por falta de recursos, les daban de comer lo que podían». Sus allegados desconocían si Miguel Ángel tenía a los animales vacunados y su situación administrativa.

«Yo escuché que dijo una vez que tenía que hacerles un seguro que costaba mucho», indicó un vecino a Efe. Inscribir a un galgo es un trámite gratuito, pero la tenencia de un rottweiler requiere, además de pagar 70 euros, un certificado de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves por tenencia de animales peligrosos y carecer de antecedentes.