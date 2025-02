El PSOE denuncia que niegan el permiso a una diputada visitar un centro de mayores La Comunidad niega haber denegado la visita; asegura que le dijo que no podía hacerse hoy «por razones técnicas», emplazándola a la próxima semana

El Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado que se les deniega la visita a un centro de mayores en Usera. En un comunicado, han explicado que se ven «en la obligación de desconvocar la visita prevista para esta tarde a la Residencia Pública de Mayores de Usera y al Centro de Día de San Fermín», y que había convocado la diputada del PSOE Puri Causapié , porque «la Dirección General de Mayores de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad ha comunicado a la diputada que ésta no puede realizarse, sin dar más explicaciones». Desde la consejería de Políticas Sociales se ha negado que no se diera el permiso, y se aclara que se le comunicó que no podía realizarse la visita este jueves «por cuestiones técnicas relacionadas con la organización de las actividades de los residentes», emplazándola a la próxima semana para llevarla a cabo.

Desde el grupo parlamentario socialista recuerdan que los diputados «tienen derecho a visitar los servicios que se prestan desde la Comunidad de Madrid a los madrileños». Un derecho que «se vuelve obligación cuando tenemos conocimiento de denuncias y quejas de familiares por la situación en la que se encuentran los residentes de una residencia y/o centro de día».

La diputada que había propuesto la visita, Puri Causapié , ha señalado que «la Consejería de Políticas Sociales está actuando con total opacidad respecto a lo que sucede en las residencias de personas mayores, ocultando la falta de personal y la insuficiencia de recursos existente». A su juicio, esta situación «hace imposible la adecuada atención que necesitan los mayores. La falta de trasparencia es una constante en unos servicios que están teniendo en Madrid reiteradas quejas y denuncias por parte de familiares de residentes».

Ante la negativa a permitir la visita de hoy, los socialistas madrileños han anunciado «una ronda de visitas a residencias de personas mayores, para conocer la situación, recoger denuncias de residentes y familias, y promover iniciativas en el Parlamento regional con el objetivo de dignificar la vida de las personas mayores en las residencias de Madrid».

Dirección de email errónea

Desde la consejería de Políticas Sociales, sin embargo, niegan que se haya denegado permiso alguno. Indican que la diputada no siguió los procedimientos y mecanismos habituales, que pasarían por llamar al director del centro o enviar un email días antes.

En esta ocasión, según el Gobierno regional, la diputada Causapié mandó un email a la directora de la residencia y otro a la directora general del Mayor, pero lo hizo sólo 24 horas antes de la visita , y en este segundo caso, con una dirección de email errónea, por lo que no llegó a su destino, y la directora general se enteró por la propia residencia de la intención de hacer la visita.

La responsable de la Dirección General del Mayor se puso en contacto vía email con la diputada socialista y le comunicó, en relación con la visita a la residencia de Usera, lo siguiente: «Lamentamos comunicarles que no puede realizarse la misma, por cuestiones técnicas y relacionadas con la organización de las actividades de los residentes».

En el mismo email, le señalaba el error en la dirección de email y le informaba de la correcta. Por último, les emplazaba a realizar la visita «a partir del próximo miércoles 5 de febrero, a la hora que estimen oportuno». Además, indicaba que «por el normal funcionamiento del centro y para no perturbar la vida de los mayores, les solicitamos reduzcan los visitantes al menor grupo, realizando más visitas si lo estiman oportuno».

