El presidente de los hoteleros madrileños: «Es un suicidio abrir si no se puede viajar a otra provincia»

El plan de desescalada anunciado este martes por el Gobierno de Pedro Sánchez ha cogido desprevenido al sector hotelero. La primera fase, en principio, a partir del 11 de mayo, contempla la apertura de los alojamientos turísticos, si bien no sus zonas comunes. Pero el turismo continúa inmerso en una parálisis sin precedentes en la historia reciente. La reacción de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) fue inmediata: la vuelta se antoja imposible sin clientes . Bajo estas circunstancias, su presidente, Gabriel García , teme que muchos se queden atrás en el camino a la «nueva normalidad».

¿Ha habido diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez?

En absoluto, no ha habido diálogo con el sector. Tenemos una preocupación importante, los hoteles no podemos abrir solos, formamos parte de una cadena de valor . Es un poco un suicidio abrir por abrir, si los aeropuertos están cerrados, si las fronteras están cerradas, si no se puede viajar de una provincia a otra. Nos hacen inviables operativamente. El turismo es movilidad, ocio, comercio, actividades culturales... Todo eso está cerrado. Las zonas comunes están prohibidas. El plan de desescalada nos ha desconcertado, han dicho el cuándo pero no el cómo. El sector representa el 14 por ciento del PIB nacional y no le están dando la importancia que tiene para el futuro y el arranque del país.

¿Cómo debe ser la vuelta a la normalidad?

Una vez abres, has perdido la condición del ERTE. Esto es provocar el cierre de muchos establecimientos, es llevarlos directamente a la quiebra. Queremos ir abriendo progresivamente , según la actividad se vaya recuperando. Estamos elaborando un sistema «Covid free» ; en Madrid fuimos pioneros, ahora estamos integrados en un equipo nacional. Un protocolo nacional, incluso, europeo, para el personal, proveedores... El hotel tiene que ser seguro antes de abrir las puertas. También se está estudiando un pasaporte sanitario para todos los ciudadanos, que tengan una aplicación en el móvil con la que puedan acceder a los bares y hoteles.

Nuevos protocolos, seguridad sanitaria... ¿El turismo cambiará para siempre?

Algo tiene que cambiar. Madrid ha sido objeto de apertura de informativos internacionales, porque ha sido especialmente tocado. Tendremos que hacer un doble esfuerzo en Madrid . Primero, hay que elaborar un protocolo; luego, de forma gradual y consensuada, ir abriendo paulatinamente según las necesidades que vayamos viendo. Si abrimos todos, la ocupación será del 5 por ciento; si abren algunos, del 30 o el 40 por ciento. En un hotel los costes laborales suponen entre el 35 y el 40 por ciento del total. No han tenido en cuenta que esto no es un servicio aislado, el hotel en sí mismo no es un destino. Además, con la limitación de aforos, la reapertura es aún menos rentable.

¿Cuándo se reactivará el turismo?

Manejamos varios escenarios. En septiembre pensamos que se va a ir reactivando el turismo nacional. No es lo mismo el turismo urbano que el de sol y playa, que volverá en junio y julio. Ya estamos hablando con museos y con el resto de la cadena de valor. El turismo internacional no vendrá hasta diciembre , siendo optimistas, y en Madrid supone más del 50 por ciento del total. Estados Unidos es uno de los principales orígenes de nuestros turistas, y va con retraso en esta crisis.

El Covid-19 ha llegado en plena temporada.

Eso ha sido horrible. Soy hotelero, estoy a tierra y me duele muchísimo. Era espectacular, teníamos unas previsiones buenísimas, los meses de marzo, abril y mayo, era increíble. Todo se ha venido abajo en un solo día. El año está prácticamente perdido. Exceltur [el «lobby» turístico] ha calculado pérdidas a nivel nacional de 90.000 millones de euros .