El PP reparte banderas de España para los balcones con motivo de la Diada de Cataluña El objetivo es llenar el país de rojigualdas, «símbolos que nos unen a todos», hasta el Día de la Hispanidad

El Partido Popular de Madrid ha iniciado una nueva campaña en la que anima a colocar banderas de España en los balcones de las viviendas de nuestro país. Según ha informado el partido en un comunicado, se trata de la iniciativa «Pon una bandera en tu balcón», liderada por José Luis Martínez-Almeida, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

Se repartirán banderas de España en la puerta de la sede nacional de este partido, en la calle Génova, del 17 al 24 de septiembre. Además, a esta iniciativa se han unido varios municipios de la Comunidad de Madrid, como es el caso de Arroyomolinos, Villanueva del Pardillo o Boadilla del Monte. El PP de esta última localidad repartió el pasado domingo 9 de septiembre en el Parque Víctimas del Terrorismo mil banderas rojigualdas con motivo de la Diada en Cataluña. El objetivo es «llenar con orgullo los balcones de toda España desde la Diada hasta el Día de la Hispanidad con la bandera que a todos nos une», ha escrito Antonio González, alcalde de Boadilla, en su Twitter.

«Queremos que los españoles salgan a la calle y hagan presente en todos los balcones de España nuestra bandera, desde hoy hasta el próximo 12 de octubre que celebraremos el día de la Hispanidad», ha declarado Teodoro García Egea, Secretario General del PP.

«Repartir banderas de España es repartir oportunidades, es garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley», ha dicho García Egea. «Mientras otros reparten símbolos excluyentes, insultan gravemente a los jueces, a los fiscales, al Estado de Derecho... el Partido Popular reparte la bandera que nos une a todos, la bandera que nos representa».

Teodoro Garcia ha criticado la inacción del gobierno de Pedro Sánchez: «No sé si Sánchez agotará la legislatura, pero los españoles está agotados de ver a un gobierno que no tiene proyecto ni futuro». Es así como ha recalcado que el Partido Popular no solo está en las instituciones, sino también en las calles «para repartir y hacer presente a esa España silenciosa que quiere, que siente y que anhela una España unida, como la que hoy podemos disfrutar, a pesar de los ataques independentistas y a pesar de un Presidente del Gobierno que no nos defiende de esos ataques como debiera».