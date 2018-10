El policía denunciado por abusar sexualmente de una joven en la comisaría sigue en activo Le han apartado de la atención al público hasta el juicio. Después, seguirá su curso el expediente disciplinario del Cuerpo

M. J. Álvarez

El policía nacional denunciado por una joven por presuntos abusos sexuales en la comisaría de Arganzuela cuando iba a dar parte del hurto de su teléfono móvil sigue en activo hasta que el asunto se resuelva judicialmente. Como adelantó ABC, fue detenido por sus compañeros tras lo sucedido y se le abrió un expediente disciplinario tras la investigación realizada por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM). Esta ha quedado en suspenso hasta que la sentencia por los hechos que se le atribuyen sea firme. Será entonces cuando el Cuerpo al que pertenece determine qué medida adoptará.

Por lo pronto, ha sido apartado de la atención al público. Como se recordará, los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre cuando el agente estaba al frente de la Oficina de Atención al Ciudadano y había poca gente en las dependencias situadas en la Ronda de Atocha. Sobre las 12.30 horas acudió María (nombre ficticio), de 18 años, para denunciar el robo de su terminal. Acudió sola. Lloraba como una Magdalena y un funcionario se brindó a ayudarla y a consolarlacon la peor de las intenciones, según el relato de la chica.

Tocamientos

El policía la llevó a otras dependencias, lejos de miradas indiscretas, donde la abrazó y le tocó las nalgas. La joven, consternada, no sabía qué hacer. Estaba atónita. No así el presunto agresor, que sabía bien lo que quería y logró conducirla hasta los vestuarios, en donde no había nadie. Ahí fue donde trató de besarla varias veces mientras María se resistía, desesperada. En cuanto pudo, logró zafarse y escapar de la comisaría hecha un mar de lágrimas.

Llegó corriendo a su casa hecha un manojo de nervios y sobre las seis de la tarde, aún en shock, pero acompañada por familiares y una amiga, fue a denunciar lo que le había sucedido. Ahora espera que se haga Justicia.