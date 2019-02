Pedro Sánchez, sobre Pepu: «Tengo derecho a posicionarme y decir cuál es la mejor candidatura» El presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE-M centran la mayor parte del acto presentación del ex seleccionador en el Teatro de la Latina en justificar el dedazo y garantizar que será un proceso garantista con las bases

El presidente del Gobierno ha escogido el centenario Teatro de La Latina para catapultar a su candidato para ganar la Alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, y justificar a la militancia su total implicación con el ex seleccionador de baloncesto. «Está garantizado el proyecto garantista. Está recogido en nuestros estatutos. Pero también hay un derecho, también el mío como militante, a poder posicionarme y decir cuál es el mejor proyecto y mejor candidatura de Madrid», ha pronunciado el máximo representante de los socialistas desde el escenario.

Sánchez ha evidenciado que él mismo hizo la petición a Pepu para encabezar la lista municipal y ha dicho convencido a su público que su hombre «puede y va a ganar las elecciones» en la ciudad. «El PSOE de la militancia no implica que la dirección se desentienda, que no diga nada, que no se ocupe de construir de proyectos políticos ganadores incorporando a gente de fuera y de dentro», ha argumentado para subrayar que se ha preocupado «mucho» por presentar un proyecto ganador.

El también secretario general de todos los socialistas ha excusado su elección a dedo en el hecho de que en Madrid «hay mucha gente capaz, pero poco dispuesta a dar el paso». «Pepu es capaz y dispuesto a dar el paso». Sánchez se ha felicitado a sí mismo por haber escogido un «tándem» tan positivo y competidor en la región y en la capital.

Potestad para suprimir las primarias

Con la sintonía de Loquillo de fondo «Feo, fuerte y formal» en vez del himno del PSOE, Sánchez ha cruzado, arropado por una gran ovación, el patio de butacas acompañado de Pepu; Ángel Gabilondo, candidato a la Asamblea de Madrid; José Manuel Franco, secretario general del PSOE-M, y los tres concejales del Ayuntamiento de Madrid que forman parte del nuevo equipo local: Mar Espinar, como portavoz, Mercedes González, como coordinadora y Ramón Silva, como responsable de actos públicos.

Franco ha sido el encargado de abrir la función y, dado el malestar de la militancia y de algunas familias que componen la Ejecutiva regional, ha destinado la mayor parte de su discurso en hablar sobre el proceso de primarias. «Que a nadie le quepa duda que van a ser limpias y transparentes»; «el que lo ponga en duda está cometiendo un gran error. No sé si sabréis que la Ejecutiva nacional y regional tendría potestad para suprimirlas, pero ¿cómo vamos a hacerlo si somos el PSOE?», ha lanzado en tono ascendente.