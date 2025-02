Moon Festival, un planazo familiar para recibir el verano

El primer fin de semana del verano madrileño arranca con una gran cita fuera de la capital que celebra su segunda edición. 'Moon Festival, El Nocturno de El Álamo' propone para este viernes y sábado un planazo familiar con música en directo, gastronomía, moda y naturaleza, en un evento organizado por el Ayuntamiento de El Álamo y Mercados de Época en colaboración con la Comunidad de Madrid, que lo tiene todo para conquistar a mayores y pequeños.

Este pueblo madrileño en el linde con la provincia de Toledo, que recibe 100.000 personas cada primavera en su popular feria medieval, acogerá este fin de semana doce conciertos gratuitos al aire libre a cargo de algunas de las bandas más frescas del indie y rock'n roll español, incluyendo a Kuqui Alegre, Reciclaje, Pistol Packin' Mama y Tupé como cabezas de cartel.

Una exposición de 200 tipos de minerales, sesiones de DJ's, actuaciones de boleros, música de verbena, food trucks, Beauty Vans de maquillaje y peluquería, puestos de artesanía y bisutería, venta solidaria de libros, una exhibición de pintura y atracciones infantiles completan un amplio programa de actividades gratuitas para todos los públicos. «Recreamos una noche de verano perfecta, con diferentes ambientes de música en directo y DJ's repartidos en tres plazas muy cercanas», explica Juan Carlos Orgaz, Concejal de Cultura de El Álamo. «Mientras paseas puedes disfrutar de un concierto indie o de puro rock'n roll, de una sesión de los ochenta o de una fiesta de música urban». Los conciertos tienen lugar en el Parque de la Ermita y el Recinto Ferial Cantarranas a las 22 y las 00h, y las sesiones de DJ's y el resto de actuaciones musicales se celebran en la Plaza de la Constitución desde las 21:30h.

Un concierto de la primera edición de Moon Fest ABC

Considerado 'el mostacho más famoso del indie español' (con permiso de Litus), Kuqui Alegre presenta en El Álamo su esperado nuevo single 'Quinquis', grabado con la banda Playa Cuberris y punta de lanza de su próximo disco homónimo. Su concierto del sábado en la Ermita (22:00) se antoja como uno de los imprescindibles del fin de semana. Todo un referente, Óscar (Kuqui) Alegre evolucionó del indie-rock al indie-pop electrónico. A la misma hora del sábado, el joven cuarteto Tupé hace botar al Cantarranas con un repertorio del nuevo rock barcelonés, repleto de energía. A medianoche en la Ermita toca Reciclaje , una banda nacida como dúo en 2013 en Canarias, que ha reinventado el lenguaje del rock en tres discos (uno de ellos con colaboración de Javier Andreu de La Frontera) que han recorrido el país en innumerables conciertos.

La noche del viernes propondrá un viaje desde el rock'n roll de los 50 al pop-rock español de los 90, pasando por clásicos de los 60-70 y la Movida de los 80. Sobre el escenario de Cantarranas (22:00) Pistol Packin' Mama (grupo de Majadahonda cuyo nombre rinde homenaje a la canción de Bing Crosby and The Andrew Sisters) presentan 'How you make me feel' y 'I'm lost without you', los dos nuevos singles recién sacados del horno de su segundo disco 'Dumpster Diving', que sale a la venta este año. A la misma hora en la Ermita, Sala Cinco hará un tributo a alguna de las grandes canciones de los 90.

Pistol Packin' Mama ABC

Desde 2012 Arde la calle no sólo es el nombre de una canción de Radio Futura, también de la banda más respetada como tributo a la Movida Madrileña. Su repertorio en directo abarca más de 50 temas, siempre interpretados con un estilo propio. Tocan a las 00h en Cantarranas, al tiempo que en la Ermita Sildavia canta cinco décadas de música española, desde Nino Bravo y Mocedades a Extremoduro y Alejandro Sanz, pasando por Alaska y Duncan Dhu.

Los DJ's Juan Maltes y Rubén G amenizarán el ambiente festivo de la Plaza de la Constitución, seguidos de la cantante de bolero y canción española Sheyla del Valle y de Sito Abalos , vocalista de la banda de Heavy Metal Hungry for hell. La música de verbena remata la velada, aunque los más bailongos siguen la fiesta en la sesión de Discoloca Urban, el sábado hasta las cuatro de la madrugada en el Paseo de Las Vegas.

El encuentro y exposición de minerales se celebra el viernes (20h) en Cantarranas, donde diez expositores y coleccionistas de la Comunidad de Madrid venderán e intercambiarán 1.200 piezas procedentes de todo el mundo. Entre las más preciadas, la amatista violeta de Minas Gerais (Brasil). También otras nacionales, como la azulada fluorita de Ribadesella (Asturias), el yeso selenita de Mina San Timoteo (Murcia), el aragonito de Minglanilla (Cuenca), considerado el mejor del mundo por calidad y tamaño; y la goethita irisada de Minas de Río Tinto (Huelva). El canje también está abierto a particulares que lleven sus propias piezas. «Los niños traen sus minerales de casa para preguntarnos qué son o para intercambiarlos», explica su coordinador, José Manuel Gómez. El Álamo acoge así la primera versión nocturna de un encuentro que viene realizándose desde hace 10 años con gran éxito en otros municipios. Más de 5.000 personas visitaron los 60 expositores de su última edición en Colmenar Viejo.

El Cantarranas también alberga la venta solidaria de libros y el área infantil . El Centro del Mayor de El Álamo vende ejemplares descatalogados de la biblioteca municipal, prácticamente nuevos pero a precios muy asequibles, y la recaudación se destinará a financiar sus actividades . Para los más pequeños habrá barco pirata, noria, sillas giratorias y otras atracciones.

El Beauty Vans ABC

La Beauty Vans by Anne&Bel, el único salón de belleza que aparca en la puerta de tu casa y que ha recorrido muchos pueblos de España, hará escala en el Cantarranas para maquillar y peinar a las alameñas, muchas de ellas futuras novias, madrinas e invitadas de una boda, despedida o cumpleaños. Los food trucks visitan por primera vez El Álamo con una amplia oferta de hamburguesas gourmet y comida mexicana, y se ubicarán en el parque de la Ermita y en el Recinto Ferial Cantarranas. Moose trabaja con cinco carnes Premium de cárnicas gallegas, cien por cien naturales, sin aditivos ni conservantes. Su pan de masa madre gallego se fermenta durante 27 horas. Sus hamburguesas combinan queso de cabra, lascas de queso curado, calabacín, mermelada de tomate, láminas de foie, tumaca... Especialmente original es la japonesa, con setas shiitake. Directo de las calles de México D.F. llega La Lonchería. Chilorio de ternera y carnitas de cerdo se añaden a los tacos de lengua , al pastor, cochinita, pollo con mole, tinga de pollo, quesadillas y nachos. Una parrilla variada de carnes y pescados completa la oferta gastronómica.

Ubicado en la Ermita, el mercadillo integra unos 20 puestos de artesanía y bisutería exclusiva, complementos en cuero y moda. Por otra parte, los alumnos más prometedores de la escuela municipal de pintura exponen sus mejores obras en la Plaza de la Constitución, en una exhibición organizada por la pintora y profesora Rosa Mafer. Las terrazas de bares y restaurantes y una decoración alegre redondean el ambiente de una mágica noche de verano.