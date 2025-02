Mikel Izal: «Una excepción no debe echar por tierra el esfuerzo de tantos músicos» Crew Nation Presenta reúne hoy a Izal, Miss Caffeina y Varry Brava en La Riviera

El ciclo Crew Nation Presenta , que se celebra este verano en La Riviera, está sirviendo para recaudar fondos y dar visibilidad a la dificilísima situación de los técnicos y el personal de gira de los artistas, que han visto cómo su fuente de ingresos se cerraba casi a cal y canto por la pandemia. La fiesta de hoy tiene además un sabor especial, ya que reúne a tres bandas de la familia Hook, una de las agencias de contratación más importantes del país. Serán Miss Caffeina, Varry Brava e Izal, cuyo líder, Mikel Izal , se pone al teléfono con ABC para charlar sobre la iniciativa y sobre la situación en el sector.

¿Qué tal están de ánimos en la banda?

Estos conciertos en pequeño formato han sido una sorpresa un poco inesperada. Ya casi no hacemos planes y todo lo que venga será bienvenido. Al menos, estamos empezando a volver a los escenarios y a reencontrarnos con la música.

Y en esta ocasión para echar un cable a los técnicos, y no al revés como suele ser, si me permite la broma…

Claro, los que estamos en el escenario somos el eslabón privilegiado. Hay muchísimos profesionales invisibles, y son personas que curran mucho. Esto sirve para visibilizar su situación, porque el público no suele imaginar mucho más allá de lo que ve en el escenario.

¿Cómo han ido hasta sus conciertos en pandemia?

Ayer dimos el quinto y la verdad es que hemos visto que los promotores se están tomando en serio lo que está pasando. Y también el público, o el nuestro al menos. Están teniendo mucha responsabilidad y comprensión, y eso que nosotros no somos un grupo al que habitualmente veas sentado. Se están portando genial y no se mueven de su sitio.

Es la tónica general, pero luego se ve alguna excepción, como la de Taburete…

Exacto, y no puede ser que la excepción se vea como la norma y eche por tierra el esfuerzo de tantos músicos. En nuestros conciertos, si alguien no lleva mascarilla, es porque va a darle un sorbo a su bebida.

¿Da por buenas las disculpas de su cantante por su frase «ni una puta mascarilla» en su concierto de Starlite, donde tampoco se respetó demasiado la distancia social?

No entro en si eso era lo que quería decir o no, eso sólo lo sabe él. Pero no hay que dar pie a ambigüedades que generen irresponsabilidad. El discurso tiene que estar más cuidado que nunca.

¿El artista debe hacerse responsable de lo que pasa bajo el escenario? ¿O eso es cosa del promotor?

Está claro que nosotros vamos a conciertos que montan promotores y que son ellos quienes deben tener todo claro en cuanto a seguridad. Pero creo que debemos solidarizarnos todos en este sector y poner todos de nuestra parte. El artista puede incitar más o menos a determinadas cosas o cabrearse más o menos si ve cosas que no se están haciendo bien. Pero lo más importante es el público. Si el público es responsable tenemos mucho ganado.