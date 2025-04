La madre del rapero asesinado en Pacífico: «Estoy destrozada. A mi hijo le increpaban en el Metro bandas latinas»

Nines Triano apenas tiene 50 años y ya sabe lo que es ser viuda y perder a un hijo que acababa de cumplir la mayoría de edad. Un asesinato de lo más cobarde, además, por la espalda y sin mediar provocación alguna. Todo ocurrió este ... miércoles a las nueve de la noche en un túnel que une los distritos de Arganzuela y Retiro. Isaac López Tirado, un rapero que era conocido en el mundo de la música urbana como Kinki, moría de cuatro puñaladas .

Tenía Asperger y un sinfín de amigos que le querían. Pero un grupo de tres o cuatro jóvenes, uno de ellos en patinete eléctrico (creen que es el autor material) ha segado su vida tan prematuramente.

La madre atiende a ABC desde su casa, donde vive con la abuela materna del chaval, que ha pasado ya por dos cánceres. El padre falleció hace diez años tras dos luchas contra un tumor en el colon.

Angelines, ¿cómo se encuentra?

-Estoy destrozada, pero tengo fuerza, porque quiero justicia para Isaac. Que no caiga en el olvido. Por eso os pido ayuda, ayudadme, ayudadme.

¿Qué cree que ha podido ocurrir?

Mi hijo no tenía enemigos. Hoy por la tarde le van a hacer un homenaje. Quiero que el asesinato de mi hijo no quede en el olvido. Voy a crear un movimiento por la prisión permanente revisable, porque no es posible que quede impune que un niño de 18 haya sido brutalmente asesinado. Para mí, 15, 20 o 30 años de cárcel no sustituyen la vida de un chico que no ha hecho nada y que, además, ha sido asesinado por la espalda.

(En este punto, explicamos a Nines que este caso no entra en los supuestos de la prisión permanente revisable, pero sí podría hacerlo en el de crimen de odio si se prueba que el Asperger estaba de fondo, pues tenía una discapacidad reconocida del 48%).

¿Pero tiene alguna teoría sobre lo ocurrido?

Mi hijo era músico. Tiene temas en Spotify, YouTube, hacía rap, trap, reaggeton, música latina… Pero quiero dejar claro que no era de ninguna banda. De hecho, cuando iba en el Metro los pandilleros le increpaban diciéndole: «Baja corona» [una expresión de desafío muy propio de estas bandas]. Y él les decía: «Yo no soy de nada».

¿Cree entonces que han sido pandilleros latinos?

Tengo casi la certeza de que ha sido un grupo de Dominican Don't Play (DDP) que se mueven por esta zona y por otras de la ciudad. Pero la Policía no me comenta absolutamente nada.

¿Había sufrido algún altercado previo por tener Asperger?

A mí no me decía nada. Tenía un trastorno generalizado del desarrollo, hiperactividad… Hay una enorme cantidad de amigos que le querían. Quiero desmentir una cosa: nosotros no vivíamos de la pensión de mi hijo. Yo tengo la de viudedad, que son 500 euros, y él la de orfandad, que son 200. Además, también me ayuda mi madre. Isaac ayudaba con su pensión, pero también el mes pasado, cuando cumplió los 18 años, se fue a recoger sandías a Almería con un amigo suyo. Me ha ayudado en casa, me apoyaba emocionalmente… Mi hijo era mi vida. También quiero aclarar que el entierro lo ha pagado el Ayuntamiento.

Isaac, la víctima ABC

¿Cómo era Isaac?

Isaac era inteligente, muy hábil, muy gracioso, no puedo decir nada malo de mi hijo. Su padre murió cuando tenía él 8 años. Éramos él y yo. No tengo contacto con mi otra hija.

¿Qué ocurrió el miércoles?

Esa noche decidimos no cocinar y cenamos con mi madre, pedimos unas hamburguesas. Y le llamó su amigo Eneko para ir al estudio de grabación. A los 10 o 15 minutos de marcharse, me llamó el amigo diciéndome: «Nines, vente corriendo, que a tu hijo le han apuñalado en el túnel de la calle del Comercio». Llegué, me metieron en el coche de la Policía Municipal y la psicóloga entonces me contó lo que había ocurrido. Murió en el acto.

¿Jamás había recibido ninguna amenaza, ni siquiera por redes sociales?

Jamás.

Pero se habla de que hay un grupo de españoles y latinos que se juntan en el parque de enfrente de su casa, en la plaza del Amanecer de Méndez Álvaro.

Sí. Los del parque han molestado a mucha gente, porque roban móviles… Él hacía música latina, pero no quería unirse a ellos. Y ha acabado con tres puñaladas en la espalda y una en el costado. La Policía puede comprobarlo, porque tiene su móvil. Hacía rap, trap, reaggeton...

Seguro que los atrapan pronto

Para ellos, los de las banda, esto que han hecho es una medalla. Suelen alardear de esto. En algún momento, los asesinos de mi hijo van a pagar por ello. Al menos, eso me dará consuelo y justicia.

¿Cómo se plantea su vida a partir de ahora?

Yo no sé cómo voy a poder mantenerme, cómo seguir adelante. El asesinato de mi hijo no es uno más. No quiero que quede impune.