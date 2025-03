Luis Medina: de la lista de los más elegantes a la nómina de investigados por Anticorrupción

El nombre de Luis Medina (41 años), personaje omnipresente en la crónica de sociedad, casi desde la cuna, y en publicaciones de referencia de estilo y aristocracia ('Point de Vue', biblia del Gotha europeo, en su día le consagró como 'el soltero más atractivo del mundo', mientras que 'Vanity Fair' le añadía a su lista de elegantes entre los elegantes), ahora se suma a la nómina de investigados por la Fiscalía Anticorrupción.

En su caso, por las comisiones millonarias que, en compañía del empresario Alberto Luceño , habría cobrado en una operación de venta de material sanitario de primera necesidad al Ayuntamiento de Madrid y en plena pandemia. Según el escrito de la Fiscalía, Luceño y Medina inflaron el precio de los productos (mascarillas, guantes y tests) un 148% simulando que eran representantes exclusivos de una empresa malaya con fábricas en China. Y habrían obtenido más de seis millones de dólares de beneficio neto.

Ni el propio Luis Medina, a preguntas de ABC, ni su representante legal han querido pronunciarse sobre el escrito de Anticorrupción o la irrupción del propio Ayuntamiento en el proceso judicial, la tarde del miércoles. «No tengo nada que comentar », se ha limitado a decir el marqués de Villalba a este periódico.

Casa de Medinaceli

Pero, ¿qué hace un chico como él en un proceso judicial de tan grueso calado como este? Marqués de Villalba, hijo de Naty Abascal y el fallecido Rafael Medina (el título de duque de Feria lo ostenta en la actualidad su hermano Rafael) y criado en el seno de una de las familias con mayor número de distinciones y grandezas de España, la Casa de Medinaceli , su vida profesional siempre ha estado vinculada al negocio textil, al igual que la de su hermano mayor.

Rafael Medina, casado con bilbaína Laura Vecino , inició su andadura profesional en 2007, cuando creó la exitosa marca de moda masculina Scalpers en 2007 junto a dos amigos y varios inversores, entre los que se encontraban Meby Inversiones y Nimbus Capital. Siete años más tarde, se desvinculaba de Scalpers para unirse al grupo Inditex.

Luis, por su parte, no ha disfrutado de una vida empresarial tan rutilante como la de su hermano, aunque, como él, sí aprovechó una nutrida red de contactos (muchos de los cuales pasan por Asia) para poner en marcha varios proyectos con los que, además, se asentó como referente de estilo a la manera de siempre: no le interesa pasar por 'influencer'. No lo necesita. Al cabo, ser hijo de Naty Abascal siempre le ha dado el pedigrí de una elegancia que no necesita exhibir más allá de los 'photocalls' o los salones de la alta sociedad.

Así, en los últimos años Luis Medina ha encadenado un proyecto tras otro, con menos fortuna que su hermano Rafael: desde el 'showroom' madrileño Showme That , con firmas como Aquazzura , Oscar de la Renta, Intropia, Tete by Odette e Yliana Yepez, por el que fue a juicio por una deuda de 30.000 euros con un proveedor en 2017 (según Informalia), hasta Sextante Trade Desk, una sociedad limitada cuyo objeto social es «la intermediación del comercio de productos diversos». En definitiva, nada que se haga de cara al público.

A tenor del escrito de Anticorrupción, el contacto con el Ayuntamiento de Madrid para traer mascarillas lo puso Luis Medina «aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid». Alberto Luceño tomó ahí el relevo y fue quien llevó la interlocución, presentándose como «experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición». Por la operación, Luceño percibió 5.100.000 dólares y Medina, un millón, que ha gastado, según Anticorrupción, en la adquisición de un yate y bonos de inversión.

Noticias relacionadas El Ayuntamiento se suma al proceso judicial contra los dos comisionistas de las mascarillas