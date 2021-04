Elecciones Madrid La Junta Electoral avala la lista de Ayuso para el 4-M y la presencia de Toni Cantó El organismo rechaza la denuncia del PSOE por la inclusión del ex de Cs y de Agustín Conde en la candidatura del PP La Junta, además, insta a Podemos a retirar de Facebook un anuncio de su campaña de microcréditos

La lista encabezada por Isabel Díaz Ayuso para el próximo 4 de mayo en Madrid no incurre en ninguna irregularidad. Así lo ha dictaminado la Junta Electoral Provincial este lunes como respuesta a la denuncia presentada por el PSOE, tras la inclusión de Toni Cantó y Agustín Conde en el tique electoral del Partido Popular.

La resolución, firmada por el presidente de la Junta Electoral y a la que ha tenido acceso ABC, concluye que ha de atenerse al «acuerdo de subsanación de defectos relativa a la candidatura del PP», adoptado el pasado día 3 de abril. No obstante, señala que su dictamen se emite sin prejuicio del recurso contencioso-administrativo que pudiera interponer el denunciante contra el acuerdo de proclamación de la candidatura. Fuentes populares explicaron que, una vez resuelto este extremo, este martes se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la lista definitivas para los comicios autonómicos. Tanto Cantó como Conde seguirán en el mismo puesto que se anunció la semana pasada, en el 5 y el 23, respectivamente.

La acusación socialista se centraba en que Cantó no podía presentarse por estar empadronado en Valencia, donde residía hasta la fecha. El PSOE impugnó su presencia al considerar que los plazos en los que había tramitado su alta en el censo no eran los adecuados. Arguyeron que la condición de empadronamiento en un municipio no se hizo antes del 1 de enero de 2021, sino después de que se convocaran las elecciones, el pasado 11 de marzo. El PP, por su parte, ha mostrado desde hace días su «total convicción» de que todo el proceso se había desarrollado conforme a la Ley.

Anuncio de Podemos

La precampaña ha estado marcada hasta ahora por un cruce de denuncias ante la Junta Electoral. De hecho, el tribunal ha dictaminado también que Podemos debe retirar la mención «Elige la lista electoral de Podemos para las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid» de los anuncios publicados en su página de Facebook, enmarcados en su campaña «Tu microcrédito sí» y denunciada por el PP.

Si bien el organismo considera que el anuncio para los microcréditos es legítimo, sí estima que la mención asociada constituye «un acto de propaganda electoral». La Junta sentencia que «recaba directamente el voto de los electores para un concreto y preciso proceso electoral». Esta irregularidad, añade, está recogida en el artículo 53 de la LOREG. En segundo término, está pendiente la resolución en torno a la instalación de una lona gigante con el rostro de Ángel Gabilondo (PSOE) en la plaza del Callao de Madrid.

Ayuso y el voto por correo

Los dos dictámenes, sin embargo, no son los únicos firmados este lunes por el presidente de la Junta Electoral. El intercambio de denuncias también afecta al PP. El organismo concluye en otra resolución que debe retirar con carácter inmediato la fotografía de Isabel Díaz Ayuso de los impresos repartidos para promover el voto hasta que arranque la campaña electoral. Esta vez, la sentencia responde a una denuncia de Más Madrid.

La formación que encabeza Mónica García puso en conocimiento de la Junta que los populares repartieron folletos con el menaje «Si quieres votar por correo populares de Madrid» junto al logo institucional de la Comunidad de Madrid. Así, la Junta Electoral estima que la imagen «no tiene carácter accesorio, sino principal y preponderante» por lo que en este caso también supone «un acto de propaganda electoral». No obstante, no ha lugar a la apertura de un expediente sancionador.