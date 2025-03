La izquierda madrileña afronta su crisis

LA OPOSICIÓN REGIONAL VADEA EL TEMPORAL POLÍTICO

Los partidos de izquierda en la Comunidad de Madrid no viven su mejor momento. Por diferentes razones, ninguno de los tres -PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos- está en una posición cómoda . La llegada al Gobierno Central de la coalición que encabezan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias les resta además protagonismo, al centrarse todo el foco en la confrontación de modelos entre el Gobierno de la nación y el autonómico y municipal.

El PSOE fue el partido más votado, el que ganó las elecciones madrileñas de mayo de 2019: obtuvo 880.036 votos, que se tradujeron en 37 escaños. Pese a ello, no pudo gobernar: no reunía suficientes apoyos con el resto de fuerzas de la izquierda, y en la otra dirección ideológica, el acuerdo con Cs fue imposible por posicionamiento estratégico de la formación naranja.

A la constitución del Gobierno regional le sucedieron las nuevas elecciones generales y la victoria del PSOE, que ha provocado un «efecto dominó» que ha arrastrado a varios miembros del grupo parlamentario socialista. Pilar Llop , diputada y senadora y una de las mejores cabezas del partido, sigue en la Asamblea pero ahora es presidenta del Senado, lo que sin duda la aparta del foco autonómico para situarla en más altas responsabilidades.

Reorganización pendiente

«Baja» ha sido José Manuel Rodríguez Uribes , ex diputado regional y ex portavoz adjunto, ahora flamante ministro de Cultura del ejecutivo de Pedro Sánchez. Precisamente, Rodríguez Uribes era uno de los nombres que se apuntaba como sucesor de Ángel Gabilondo cuando éste dejara la Asamblea. Ha habido otras dos pérdidas en el equipo socialista: Hana Jalloul , nombrada Secretaria de Estado de Migraciones, y María Llanos Castellanos , presidenta de Patrimonio Nacional, el último «fichaje». En el grupo parlamentario han decidido tomarse con calma su reorganización interna, hasta estar seguros de que no hay más «trasvases» hacia el Gobierno de España.

Gabilondo (abajo) y Serra Jaime García

Todo este trasiego, y el enorme protagonismo del Ejecutivo nacional en el panorama político desdibuja en cierto modo el papel del grupo socialista, que pleno tras pleno tiene que destinar parte del tiempo a defender la gestión de Pedro Sánchez de los ataques de los populares en la Asamblea.

Desde el Gobierno de España, la ministra Irene Montero salió en apoyo de su grupo en la Asamblea

La segunda fuerza de izquierda en el Parlamento regional es Más Madrid, que consiguió un gran resultado: 471.538 votos, y 20 escaños, convirtiéndose en la cuarta fuerza política de la Asamblea madrileña. Pero el partido que nació a impulso de Íñigo Errejón y a la sombra de Manuela Carmena -la llevaban hasta en foto en la papeleta electoral a la Comunidad- se quedó sin «cabeza» cuando en septiembre, anunció su marcha a Más País, para acudir a las elecciones generales. Y a comienzos de octubre se iba también Clara Serra, número dos en la lista electoral que se vio luego desplazada por Errejón.

La orfandad ha sido palpable desde entonces en la formación, aunque no se puede negar el esfuerzo de su actual líder, Pablo Gómez-Perpinyà, por hacerle un hueco en el panorama político. Para ello, cuenta con algunos diputados que ya tienen «galones», personas con experiencia como Alejandro Sánchez, Mónica García, Eduardo Fernández Rubiño, Emilio Delgado o Hugo Martínez Abarca, además de Tania Sánchez , entre otros.

División

Unidas Podemos vive también en el centro de una extraña paradoja: por un lado, su resultado electoral -tras desgajarse la mitad de su grupo para irse al Más Madrid de Errejón- fue malo, lastrado por la división y también por la confusión entre parte de sus votantes a la hora de elegir papeleta: logró 179.046 votos, y siete escaños. Sus mermadas fuerzas les hacen tener que desdoblarse para poder concurrir a las numerosas comisiones parlamentarias que existen.

La actual ausencia por maternidad de Isa Serra la suplen sin problemas con el excelente Jacinto Morano como portavoz, y la combativa Sol Sánchez defendiendo con uñas y dientes el espacio de IU.

Se nota que son el brazo madrileño de un partido de Gobierno, que comparte Ejecutivo con el PSOE de Sánchez y cuyos compañeros se sientan en el Consejo de Ministros: por esta causa les llueven ácidas críticas hacia la gestión del Gobierno. Pero están, a la vez, fuertemente arropados: la ministra Irene Montero salió en el primer minuto a defender a sus compañeros de la Asamblea cuando se les retiró el permiso para un monólogo sobre violencia machista.

MÁS MADRID Y PSOE BUSCAN RECUPERAR APOYO EN LA CALLE TRAS EL VACÍO DE CARMENA

El cataclismo que supuso para Más Madrid y PSOE quedarse sin el bastón de mando de la capital tras el 26-M, les dejó en «shock» durante meses. A ello se sumó el batacazo de los de Íñigo Errejón en su asalto fallido al Congreso, que dejó patente su falta de empuje y provocó una onda expansiva cuyas consecuencias aún padece la oposición del Consistorio. El 23 de diciembre fue una fecha para olvidar en su calendario. Fue el día en que el error de cálculo de Más Madrid, en un ejercicio de extraordinaria torpeza política, puso en bandeja la aprobación de los primeros presupuestos de PP yCs sin necesidad del apoyo de Vox. Desde entonces, la oposición trata de recomponerse del golpe y recuperar el pulso de la calle.

La crisis de la izquierda en la capital comenzó con la espantada del «alma máter» de Más Madrid, Manuela Carmena . Su marcha tras la investidura del actual regidor, José Luis Martínez-Almeida, dejó al grupo municipal mayoritario en Cibeles huérfano y dividido. Sin su mejor imagen de marca y sin un rumbo claro, optaron por no externalizar más las constantes brechas internas entre los considerados herederos de la exjuez y los del ala «errejonista».Por ello, los ediles tomaron una decisión salomónica: la fiel mano derecha de Carmena, Marta Higueras, sería la portavoz oficial y Rita Maestre ejercería como responsable de dar la cara ante los medios de comunicación.

Con los temas de medio ambiente y feminismo han logrado sacar rédito político y dividir al gobierno

Para conservar la cuota de poder en las listas del Congreso, Higueras se situó de número dos de Errejón mientras que Inés Sabanés –en representación de Equo– se colocó en el tercer puesto por Madrid. Al sólo conseguir tres escaños y uno de ellos por la Comunidad Valenciana, Higueras cedió a su plaza a Sabanés para retener el liderazgo en el grupo municipal. Lo que no calibró Más Madrid es que no le daría tiempo a aprobar la sustitución de la exdelegada de Medio Ambiente, que había dejado tres días antes de la votación de las cuentas municipales su acta de concejal. Su asiento vacío hizo perder la mayoría a la izquierda que podía haber ganado la batalla al PP y Cs ante la falta de acuerdo con Vox .

Desde aquel desatino sin precedentes, los ediles de Más Madrid han tratado de marcar un punto de inflexión y rehacerse desde cero. A finales de enero comenzaron lo que tildaron de «un proceso organizativo para convertirse en un espacio político transparente, fuerte y democrático que responda a las expectativas» de su electorado. Lo iniciaron al mismo tiempo en que la exjuez regresaba por su cuenta a la esfera pública –de la que nunca se retiró– con una plataforma para «cuidar la democracia».

Sin embargo, su reaparición no ha sido tan revulsiva como se podría esperar. De hecho, algunas de sus últimas declaraciones han resultado tan sinceras como contundentes: «Creo que me equivoqué, la verdad» , confesó sobre la fundación de Más Madrid durante una entrevista en Radio Inter concedida al que fuera su rival en las urnas en 2015, el ex concejal del PSOE, Antonio Carmona .

Abrir brechas en el gobierno

A pesar de tener un candidato mediático, la inexperiencia de Pepu Hernández en la arena política siempre ha sido muy evidente. Mientras trabaja para afianzarse en su cargo de portavoz municipal –a pesar de los constantes rumores de su marcha al gobierno de Pedro Sánchez–, los socialistas se enfocan ahora en ahondar la brecha entre PP y Ciudadanos, especialmente, en temas de feminismo y medio ambiente , donde saben que los de Begoña Villacís suele desmarcarse de sus socios de gobierno.

La recepción de los residuos de la Mancomunidad del Este en el vertedero de Valdemingómez , la entrada de los vehículos con etiqueta C con dos o más ocupantes a Madrid Central y la construcción de un aparcamiento de mil plazas junto al Retiro han sido los tres asuntos sobre política ambiental donde PSOE y Más Madrid han sabido movilizar a los vecinos y atraer su bando a la formación naranja para dejar solo al PP . En manos de la oposición está la fórmula para aprovechar esas aristas y recuperar, así, la confianza de quienes en su día les erigieron como alternativa de gobierno.

