Carmena admite que se «equivocó» al fundar la plataforma Más Madrid La exregidora de la capital reconoce que su objetivo era tener en el control sobre la lista con la que concurririó al 26-M

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reconocido, ahora que ya está fuera de la primera línea de la política que fue un error fundar la plataforma Más Madrid. «Creo que me equivoqué», ha reconocido la exregidora de Ahora Madrid durante una entrevista en Radio Inter que le hizo el que fuera su rival del PSOE por la alcaldía de la capital en 2015, Antonio Miguel Carmona. A la pregunta de si volvería a presentarse como alcaldesa, Carmena lo tiene claro: «No».

La exjueza ha asegurado que su intención era la de tener en el control sobre la lista con la que concurriría a la reelección como regidora del Ayuntamiento. «A mí me parecía imprescindible que hubiera una plataforma y que no tuviéramos una candidatura que fuera una especie de álbum de cromos de muchos partidos políticos», afirmó, tras recalcar que ella siempre quiso elegir al equipo con el que querría gobernar.

«Insistí muchísimo que no podíamos tener concejales designados por partidos, por eso me parecía tan lógico que no fuera determinante la designación de los partidos y me sorprendió muchísimo que los responsables de los partiodos no lo entendieran así», censuró con respecto a la actitud de Pablo Iglesias, que terminó por romper por completo las relaciones. «Ellos tomaron una decisión muy beligerante y la platafora que fue pensada para la unión acabó siendo una plataforma en la que, sin venir a cuento, se recibió un castigo incompresible», afirma.

Sobre Íñigo Errejón, a pesar de la distancia que tomó con su candidatura al Congreso de los Diputados, lo tilda de «político estupendo». «Es muy joven y tendrá ocasión de demostrárnoslo. A veces, las cosas no salen como crees, pero eso son enseñanzas que te preparan para que más adelante salgan», le asesoró.

Pacto PSOE-Unidas Podemos

A nivel nacional, Carmena ve con buenos ojos el pacto de gobierno entre PSOE-Unidas Podemos con el apoyo de ERC. Para la ex magistrada, el independentismo «forma parte de una alternativa ideológica» y «puede ser tan importante como cualquier otra». No obstante, la exregidora reconoce que los partidos secesionistas se equivocaron durante el Procés y cometieron «acciones reprobables» : «Tomaron esa decisión absolutamente equivocada de dar pasos para una declaración unilateral».